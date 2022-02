Uefs adia começo do semestre letivo presencial para 7 de março

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) divulgou o novo Calendário Universitário para o semestre 2022.1, aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), que promove alterações nas datas da Matrícula Web, 4 a 8 de fevereiro e início do semestre letivo presencial para o dia 7 de março.

O estudantes devem ficar atentos, também, ao período para apresentação do comprovante vacinal, via sistema eletrônico (apenas para os estudantes que possuem o comprovante do Sistema Conect SUS), de 10 a 15 de fevereiro; e para o período para apresentação, de forma presencial, do comprovante vacinal pelos estudantes (apenas para os estudantes que possuem o cartão de vacinação), de 16 a 18 de fevereiro.

O calendário universitário foi alterado para inclui um prazo destinado a atender o período para os estudantes comprovarem o cumprimento do esquema vacinal completo. A comprovação será feita em um sistema informatizado.