Uefs oferece 1.097 vagas para o Sisu 2020.2

A Universidade Estadual de Feira de Santana oferece 1097 vagas em 30 opções de curso, inclusive os cursos anuais, através do Sistema de seleção Unificada (SiSU) 2020.2. Para se inscrever, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2019 e manifestar interesse através de sua inscrição no SiSU, no período a ser divulgado pelo Ministério de Educação. As inscrições estavam previstas para começar nesta terça-feira (16) no site do SiSU e seguiria até sexta-feira (19), mas até o momento do Ministério da Educação não publicou o edital.

Ao se inscrever no processo seletivo – SiSU, o candidato deverá especificar os cursos de sua preferência e a modalidade (ampla concorrência ou vagas reservadas às ações afirmativas). Os candidatos aprovados no SiSU 2020.2 serão convocados e efetuarão sua matrícula em três etapas, sendo a primeira online e as demais presenciais, conforme Edital e Calendário Acadêmico a serem divulgados.

A Uefs alerta que, a partir do semestre 2020.2, entram em vigor na universidade as novas resoluções de cotas, Resolução CONSU 010/2019 e Resolução CONSU 05/2020, que estabelecem a Comissão Institucional de Verificação, para os candidatos às vagas reservadas às Ações Afirmativas. Para concorrer a estas vagas, os candidatos devem ter cursado os três anos do Ensino Médio e pelo menos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Púbica. Devem observar também a documentação específica exigida para comprovações das respectivas categorias.