Uesb abre seleção para mestrado, doutorado e formação de professores

Começam em setembro as inscrições para a seleção de alunos que desejam fazer mestrado e doutorado, ou a formação de professor, na Universidade Estadual Do Sudoeste Da Bahia (Uesb).

A seleção será para alunos regulares dos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores, com área de concentração em Ensino de Ciências e Matemática, no campus de Jequié.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente, pelo site do programa, no período de 1º a 30 de setembro. Podem participar da seleção profissionais com diploma ou certificado de conclusão de curso superior nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências, Biológicas, Geociências, Física, Química, Matemática, Pedagogia e Filosofia.

Para obter mais informações sobre o processo seletivo, é necessário acessar o edital (disponível aqui), onde constam dados mais detalhados, como documentos exigidos, quadro de vagas e outros detalhes.