Uesb anuncia retomada de aulas presenciais em 2022

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) anunciou a retomada das aulas presencias a partir de 2022, após um período de ensino remoto devido à pandemia da Covid.

De acordo com Luiz Otávio de Magalhães, reitor da Uesb, ainda no mês de dezembro, as aulas se manterão de forma remota, devido ao levantamento realizado sobre a quantidade de alunos que ainda não tiveram acesso à segunda dose da vacina.

Após o recesso acadêmico e as férias dos professores, ou seja, a partir do dia 2 de fevereiro, as aulas serão retomadas em modalidade presencial, conforme o Calendário Acadêmico.

No retorno das atividades presenciais, ainda serão permitidas atividades remotas, conforme o planejamento do professor, desde que não ultrapasse 25% da carga horária estipulada da disciplina.

Protocolos de biossegurança

Para o retorno das atividades presenciais, a Universidade adotou uma série de protocolos para conter a disseminação do vírus. O primeiro protocolo diz respeito à vacinação, no qual, todos os discentes, docentes e funcionários deverão comprovar que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. Essa comprovação será obrigatória para acesso aos espaços acadêmicos.

O segundo protocolo adotado pela Instituição diz respeito à manutenção do uso de máscaras. “Enquanto não tivermos 100% da população vacinada, ainda temos a circulação do vírus. Então, é importante também a proteção por meio do uso de máscaras”, pontuou o reitor. Também serão adotadas medidas de distanciamento social, cuidados básicos de higienização pessoal. Nos três campi, já foram instaladas pias móveis e distribuídos suportes com álcool, para atender essa demanda.

No que se refere à circulação em ambientes como bibliotecas, restaurantes, Residência Universitária e creches, foi deliberado que só poderão utilizar esses espaços aqueles que comprovem sua imunização. O reitor ainda complementa, informando que, para a utilização de restaurantes e creches universitárias, serão adotados os mesmos protocolos Municipais.

O reitor da Universidade reforça aos discentes ativos e novos alunos que a Universidade é uma Instituição chave para qualquer projeto de futuro. “A Uesb é uma instituição formada por professores, funcionários e estudantes que possuem um profundo senso de responsabilidade, compromisso e solidariedade. Estamos aqui para oferecer mais de 40 oportunidades de trajetória acadêmica e profissional e queremos fazer isso com muito cuidado e com muito carinho”, finalizou.