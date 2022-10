Uesb é alvo de ameaças após primeiro turno das eleições: 'botar uma bomba'

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) tem sido alvo de ameaças após o primeiro turno das eleições 2022. A reitoria da universidade divulgou uma nota de repúdio a um áudio que circula nas redes sociais que atribui a votação de candidatos de esquerda em Vitória da Conquista à comunidade acadêmica.

Em Vitória da Conquista, o candidato Lula (PT) recebeu 111.892 votos, contra 73.828 do presidente Jair Bolsonaro (PL). Já o candidato ACM Neto (UB) teve 91.460 votos contra 74.023 votos de Jerônimo (PT).

O áudio, de acordo com a universidade, começou a circular nos últimos dias e tem como alvo, principalmente, os professores. O autor do áudio diz que tem a intenção de “botar uma bomba” nesta “Uesbzinha da por***”.

"Trata-se de mais um, dentre vários outros, exemplo contundente da baixeza, da indecorosidade e das pretensões intimidatórias com que, nos últimos tempos, temas de relevância para toda a sociedade têm sido tratados, por determinadas pessoas e grupos, nos debates envolvendo políticas públicas e o papel do Estado na promoção do desenvolvimento social".

A Reitoria da Uesb informou que está providenciando, junto às autoridades policiais de Vitória da Conquista, o devido registro de ameaça à sua integridade e à das pessoas que compõem sua comunidade.

Na nota, a universidade reafirma a importância da instituição na sociedade. "Aproveitamos para registrar que a Uesb é uma instituição promotora, em alto nível de qualidade e relevância, da ciência, da tecnologia, da formação profissional, da formação ética, do desenvolvimento social e econômico, da promoção social e da transformação de vidas. E procuramos cumprir esta missão com muito orgulho, muita dedicação e muita responsabilidade".