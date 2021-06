Uesb prorroga por mais 30 dias a suspensão das atividades presenciais

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) decidiu prorrogar por mais 30 dias a suspensão das atividades presenciais na instituição, a contar a partir do dia 22 de junho. A medida está prevista na portaria 328/2021 e está em conformidade às resoluções adotadas pela universidade devido a pandemia da Covid-19.

Com a decisão da instituição, a prioridade do trabalho administrativo continua de forma remota, conforme estabelecido na Resolução Consu 03/2020. Além disso, a portaria prevê o retorno das atividades presenciais referentes às disciplinas do curso de Odontologia relacionadas no documento, a partir da solicitação apresentada pelo Colegiado do curso, situado no campus de Jequié.

A Uesb é uma instituição multicampi, com sede na cidade de Vitória da Conquista e possui mais dois campi, sendo um na cidade de Jequié e, outro, na cidade de Itapetinga.