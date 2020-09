Uesc: trimestre letivo excepcional não presencial começa dia 5 de outubro

O início do período letivo trimestral excepcional da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus, no Sul da Bahia, está confirmado para o próximo dia 5 de outubro.

A medida foi aprovada na 50ª Reunião Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz (Consepe/Uesc) que regulamentou, em caráter excepcional e temporário, as atividades de ensino de graduação e pós-graduação, tendo em vista o novo coronavírus SARS-CoV-2 causador da Covid-19.

Segundo a assessoria da instituição, as atividades se darão com o uso e desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem por meio de formas de ensino não presencial, prioritariamente por processos de educação mediada por Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), recursos educacionais digitais e outras, como alternativas às atividades presenciais para o ensino de graduação e pós-graduação, denominado Ensino Não Presencial.

A deliberação veio ao final de reunião iniciada na quinta-feira (4) e encerrada na sexta (5). As proposições aprovadas estavam contidas no Relatório de Estudos para Adequação do Calendário Acadêmico 2020 da comissão instituída pela Portaria Uesc nº 328, de 13 de maio de 2020.

A Resolução Consepe/Uesc nº38/2020, bem como o calendário Acadêmico Excepcional, estão publicados no site www.uesc.br.

O presidente do Conselho e reitor da Universidade, professor Alessandro Fernandes, comentou a decisão. “Tenho a tranquilidade em dizer que começaremos o trimestre excepcional com muitos desafios, mas estaremos todos juntos e empenhados para mostrar à sociedade que a Uesc está cada vez mais viva, cumprindo o papel de alta relevância para sociedade e nós teremos que acolher, com muito carinho e atenção, os nossos discentes. Nunca é demais lembrar que estamos em isolamento social, ainda que de maneira virtual haverá aglomeração. Precisamos estar atentos para um momento muito sensível na vida das pessoas e isso vai requerer de cada um de nós, docentes, um trato muito especial na aplicação daquilo que a nossa profissão requer".

Fernandes ainda agradeceu a comunidade acadêmica, incluindo representantes de docentes e técnicos.