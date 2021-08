Uesc vai selecionar mil estudantes para receberem auxílio digital

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) abre na semana que vem as inscrições para selecionar os 950 estudantes dos cursos de graduação e 50 de pós graduação que irão receber auxílio inclusão digital durante o segundo semestre letivo de 2021. As inscrições serão abertas no dia 16 de agosto e se estendem até às 16 horas do dia 10 de setembro.

O auxílio será de R$ 75 mensal e vai ser pago durante cinco meses. Segundo informações do edital, a concessão do auxílio financeiro é destinada a contratação de plano de internet móvel ou residencial, para uso exclusivo e com capacidade suficiente para o acompanhamento e desenvolvimento das atividades de ensino não presencial da Uesc.

A medida tem como objetivo promover a inclusão digital, através do apoio ao acesso à internet, para possibilitar o desenvolvimento das atividades acadêmicas enquanto durar o período de ensino emergencial não presencial, devido à pandemia da Covid-19. O reitor Alessandro Fernandes Santana destaca que a concessão do auxílio integra as ações voltadas para a Assistência Estudantil da Uesc, em caráter excepcional e temporário.

Pode solicitar o benefício de auxílio inclusão digital o estudante regularmente matriculado no semestre 2021.2, que comprove devidamente a situação de vulnerabilidade socioeconômica e que atenda aos requisitos e critérios estabelecidos no Edital 087\2021.

O edital ainda prevê que “na hipótese de não preenchimento da totalidade das vagas em um dos respectivos níveis de curso, poderá haver remanejamento nos quantitativos de um nível para o outro, caso haja, neste, demanda superior ao limite de vagas a ele atribuídas.” Mais informações podem ser obtidas no edital.