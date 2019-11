Ufba: acesso a cotas por renda será somente pelo Cad Único a partir de 2020

A partir do semestre 2020.1, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) passará a adotar somente o Cad Único (Cadastro Único para Programas Sociais), sistema que pertence ao Governo Federal e é responsável por identificar e caracterizar as famílias de baixa renda.

O cadastro é necessário para aqueles candidatos que optarem pelas cotas de renda e já pode ser utilizado por quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. As fases seguintes do processo seletivo serão informadas após a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Com a mudança, não será mais necessário que o candidato entregue um conjunto de documentos comprobatórios, como era exigido em anos anteriores. Além disso, quem não possuir esse cadastro não poderá se inscrever no Sisu Ufba utilizando as modalidades de cotas por renda per capita.

Passo a passo

Após o resultado do Sisu, o aluno deverá fazer uma Pré-Matricula Online obrigatória através de um formulário disponibilizado no site www.ingresso.ufba.br. Todos os convocados devem se inscrever, caso contrário o estudante perderá a vaga.

A entrega presencial de documentos ocorrerá logo após e também é uma das fases obrigatórias do processo. O aluno deverá seguir as instruções a serem divulgadas no Anexo II do Edital SISU UFBA 2020.1 e, posteriormente, no edital de convocação para matricula.

No caso dos candidatos que se auto declaram negros, será necessário comparecer no local e datas informados para que haja uma verificação da veracidade da autodeclaração como Pessoa Negra (Preta ou Parda).

Como se inscrever no Cad Único?

No Cad único ficarão registradas informações como características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras, para que se possa fazer um levantamento da realidade de cada aluno.

Aqueles que se enquadram no perfil do programa e ainda não se inscreveram podem procurar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) no município e solicitar o cadastramento. Mais informações podem ser obtidas pelo site http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico.