Ufba cria projeto para produzir álcool gel para hospitais universitários

Para ajudar no combate ao coronavírus, professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) se uniram com um objetivo: produzir álcool gel, produto que sumiu das prateleiras desde que os primeiros casos da doença começaram a aparecer.

“Já é um produto que produzimos em aula, mas em escala mínima. Agora, com a pandemia, alguns professores se mobilizaram para montar o projeto”, explica o professor Denis Soares, vice-diretor da Faculdade de Farmácia da Ufba e coordenador da iniciativa. Junto com ele, pelo menos 10 pessoas trabalham no projeto.

Apesar de aparentemente simples, já que os laboratórios da universidade estão equipados para a produção, o projeto enfrenta desafios. A dificuldade de se encontrar o álcool gel nas farmácias se estende também quando a busca é pela matéria prima para o produto.

“Está difícil de encontrar certos reagentes, por isso estamos estudando novas formas de fazer um produto que tenha as mesmas funções, que seja eficaz da mesma forma", explica Soares. Com a matéria prima já disponível nos laboratórios, ele estima que será possível produzir 200 kg do produto, que serão, inicialmente, distribuídos para hospitais universitários.

A expectativa é que, já no começo da próxima semana, o grupo composto por professores dos cursos de Farmácia e Química, dentre outros, já tenha novidades.

“Tem muitos professores mobilizados. Aqueles que não são dos grupos de risco, nem podem se tornar vetores de contágio para alguém do grupo de risco, estão vindo. Vamos passar o final de semana em pesquisa para buscar essa nova fórmula”, diz o coordenador, que ainda enfatiza a importância do projeto.

“As pessoas estão começando a produzir álcool gel em casa, de forma errada, e isso pode ser muito prejudicial, então estamos buscando uma maneira de ajudar”, finaliza.

Coronavírus na Bahia

De acordo com boletim da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a Bahia já tem 34 infectados pelo coronavírus. De janeiro até as 17h desta sexta-feira (20), foram registrados 1.311 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus. Destes, 34 foram confirmados, 533 foram descartados e 744 aguardam análise laboratorial.

Do total de confirmações, 18 foram em Salvador; 6 em Feira de Santana; 4 em Porto Seguro; 3 em Lauro de Freitas; 1 em Prado; 1 em Itabuna; e 1 em Camaçari.

* Com orientação da subeditora Fernanda Varela