Ufba diz que mais dois pontos de alimentação terão serviços suspensos

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou uma nota atualizando a situação dos restaurantes dos campi da instituição. A Ufba confirma que o laudo do exame feito pela Vigilância Sanitária após vários estudantes e funcionários passarem mal com a comida no RU de Ondina confirmou presença de microrganismos patogênicos "que podem ter sido a causa dos sintomas relatados". Além desse assunto, a universidade informou que vai suspender serviços nos pontos de distribuição de alimento em São Lázaro e Vitória (leia mais abaixo).

O restaurante universitário de Ondina está com atividades suspensas desde o dia 30 de setembro, por conta da suspeita de intoxicação alimentar. A Vigilância Sanitário recolheu amostras e fez a análise, com o resultado sendo entregue à Ufba no último dia 20.

"Mesmo não havendo a interdição da área de produção naquele momento, a Ufba decidiu por suspender as atividades por medida de segurança, passando a custear alimentação aos estudantes em situação de maior vulnerabilidade", diz a universidade em nota.

Até agora, dezoito estudantes buscaram ajuda para receber auxílio alimentação pela Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE), diz a Ufba. A universidade diz que o laudo da vigilância e outros registros administrativos sobre o caso foram entregues à empresa Acesso Restaurantes LTDA, responsável pelo RU, e fazem parte do processo que apura possível irregularidade no contrato entre as partes. A universidade não informou se há um prazo para esse procedimento, que pode terminar com a ruptura do contrato.

Já sobre o ponto de distribuição de São Lázaro, a Ufba diz que a vencedora da licitação feita em 2020, a empresa Samir Cavalcante Aur, não assumiu o contrato. Um processo foi aberto para averiguar possível irregularidade.

Já o ponto de distribuição de Vitória é administrado pela empresa RMP Romero. "Os registros de ocorrência do procedimento de fiscalização entregues à empresa e compõem processo para apuração de possível irregularidade", diz a Ufba, sem detalhar quais os problemas foram registrados no local.

Os dois pontos de distribuição terão serviços suspensos a partir da sexta-feira (28). Os estudantes que dependem das refeições nos locais vão receber auxílio financeiro, como aconteceu no RU Ondina. A universidade disponibilizou uma lista de alunos aptos a solicitar o auxílio.

As dúvidas e solicitações sobre inclusão e exclusão na lista devem ser enviadas para o email nru@ufba.br. A Coordenação dos Programas de Assistência aos Estudantes vai analisar os pedidos.

A Ufba ainda informou que o ponto de distribuição do Canela já tem 90% das obras concluídas.

As outras empresas que têm acordo com a Ufba e não têm nenhum processo administrativo em apuração vão ser consultadas para saber se têm interesse em prestar serviço no RU de Ondina e nos pontos de São Lázaro e da Vitória. Elas devem responder em prazo de 48h.

Se nenhuma empresa demonstrar interesse, a Ufba fará uma nova licitação em caráter emergencial.