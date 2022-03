Ufba e Fieb assinam acordo para desenvolver pesquisas em tecnologia

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a Federação das Indústrias da Bahia (FIEB) firmaram um acordo de cooperação técnica, científica e cultural para o desenvolvimento de pesquisas na área de tecnologia e inovação, nesta quarta-feira (16). Na prática, os estudantes e pesquisadores da universidade poderão compartilhar recursos humano, material e financeiro com o Centro Universitário Senai Cimatec, em Camaçari, na Região Metropolitana.

O reitor da Ufba, João Carlos Salles, contou que já existe cooperação entre a Ufba e o Senai Cimatec para a implantação de ações, mas que o novo acordo permite a ampliação dos trabalhos em conjunto e terá impacto direto sobre os estudantes do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação que formam o campus de Camaçari.

“Agora [com esse acordo] temos a oferta de laboratórios e a possibilidade de ampliar pesquisas. A expertise da nossa universidade se coloca a serviço do Senai Cimatec e a infraestrutura do Senai Cimatec também vai favorecer a formação de nossos alunos e a colaboração em pesquisas das mais diversas áreas”, afirmou.

A Ufba será a primeira instituição de ensino, pesquisa e extensão a se instalar no Senai Cimatec Park, um complexo tecnológico industrial com 4 milhões de metros quadrados, laboratórios avançados, grandes usinas piloto, áreas de segurança para testes e operações de risco e uma pista de teste do setor automotivo.

Criado em 2019, o espaço está desenvolvendo os conceitos de Science, Technology e Business Park para movimentar o ecossistema de inovação do Polo de Camaçari. Ele será composto por universidades, empresas e instituições com foco na execução de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) que apoiem a indústria com soluções tecnológicas.

O presidente da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB), Ricardo Alban, destacou que grande parte do corpo técnico do Senai Cimatec foi formada na Ufba e disse que a parceria com a universidade vai permitir o desenvolvimento de ações efetivas de tecnologia e inovação para impulsionar a economia e a indústria da região.

“Teremos trocas de conhecimento, de experiências e, o que é mais importante, ganharemos tempo, mitigando um hiato de efetividade de ações que temos no Brasil. Se nós juntamos esforços e mitigamos recursos que são escassos, quer seja humano, financeiro ou material, nós efetivamente podemos fazer mais e melhor em um prazo de tempo menor. Esse é o objetivo”, afirmou.

O Centro Universitário Senai Cimatec atua em cursos de engenharia, com mestrados e doutorados voltados para a área de tecnologia, engenharias e arquiteturas. O reitor Leone Andrade contou que o foco da instituição é o desenvolvimento de pesquisas aplicadas, nas áreas de tecnologia e inovação e conectadas com o mercado.

“Hoje, temos mais de 90 projetos demandados pela indústria, o que representa R$ 1,5 bilhão em projetos demandados pelo mercado. Então, é um enorme potencial de se amplificar isso ainda mais conectando com uma instituição de referência em ciência e pesquisa básica como a Ufba”, contou.