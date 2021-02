Ufba e UFRB pintam 'Todos pela vacina' em defesa da imunização contra covid-19

A frase "Todos pelas vacinas" foi pintada nos campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e do Recôncavo da Bahia (UFRB), como maneira de apoiar a campanha de vacinação contra a covid-19. As pinturas foram realizadas em frente à Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências da Saúde da Ufba, em Salvador; e em frente à reitoria da UFRB, em Cruz das Almas.

A ideia é apoiar a disseminação de informações sobre a segurana dos imunizantes contra o coronavírus, além de se posicionar contra as notícias falsas que circulam o tema no momento. A iniciativa também demonstra o apoio das instituições à ciência, saúde e o SUS.

Doações voluntárias da comunidade acadêmica e colaboração de cerca de 60 pessoas proporcionaram as pinturas. A intervenção também marca o início do novo semestre letivo remoto nas duas universidades e faz parte da campanha nacional #TodosPelasVacinas. O portal www.todospelasvacinas.info agrega materiais em vários formatos - textos, áudio, imagens e vídeos - para serem compartilhados em todas as redes sociais, tirando dúvidas sobre o assunto.