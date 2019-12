Ufba inscreve para cursos de yorubá e kimbundu

Está aberto até o dia 20 deste mês o cadastramento para interessados em participar dos cursos de yorubá e kimbundu oferecidos pelo Núcleo Permanente de Extensão em Letras da Universidade Federal da Bahia (Nupel/Ufba). É preciso fazer esse cadsatro para poder se matricular, de maneira on-line, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2020.

Antes de se matricular, além do cadastro, é preciso imprimir e pagar o GRU, segundo as instruções do site do Nupel. Quem não fizer o cadastro no período poderá fazer a matrícula presencial, nas mesmas dastas, caso ainda existam vagas disponíveis.

Cada curso tem uma duração de seis semesres, com uma carga horária semestral de 60 horas/aula. O valor do semestre é R$ 250, com o pagamento à vista. Clique aqui para fazer o cadastro.

O cadastramento feito agora em dezembro não assegura reserva de vaga, mas é necessário para a matrícula on-line em janeiro de 2020, segundo o Nupel.