Ufba lança boia para pesquisar dados sobre as condições do mar

Vai ficar mais fácil se programar para velejar e surfar nas praias de Salvador. Isso porque um boia localizada na entrada da Baía de Todos-os-Santos vai entregar informações em tempo real das condições de mar e atmosféricas da costa da capital. O equipamento vai começar a ser operado neste sábado (3) pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e as informações vão poder ser acessadas no site do Sistema de Monitoramento e Previsão Oceanográfica da Baía de Todos os Santos.

“Serão fornecidas informações sobre a velocidade das correntes no ponto de monitoramento, altura da onda, temperatura da água, velocidade do vento. Essas informações são muito importantes porque permitem, por exemplo, o planejamento das atividades de vela, mergulho, canoagem, natação e surf", explica Guilherme Lessa, professor de Oceanografia da Ufba.

Apesar de beneficiar quem vai ao mar praticar esportes, o projeto faz parte do Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira (SiMCosta) que visa coletar dados que permitam avaliar os impactos das mudanças climáticas e dos riscos de eventos extremos nas áreas costeiras de todo o país.

O equipamento vai ser lançado nesta sexta pela UFBA (Divulgação)

A boia vai ser lançada ao mar nesta sexta-feira (2) e conta também com cooperação do Yacht Clube da Bahia e da startup i4sea. A empresa de vai monitorar e processar os dados coletados pelo equipamento.

O CEO da i4sea, Bruno Balbi, aponta que a iniciativa é um marco para a pesquisa, construção e divulgação de conhecimento na região. “A i4sea auxilia na manutenção da boia, processamento dos dados e disponibilização destes em plataforma web. Nesta plataforma, gráficos, tabelas e as informações provenientes das boias poderão ser visualizados de forma intuitiva e elegante”, afirmou.

O equipamento lançado nesta sexta é o primeiro do SiMCosta a ser implantado no Nordeste e vai ficar sob responsabilidade do curso de Oceanografia da Ufba. A boia foi comprada com recursos de aquisição do Fundo Clima/Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI).