Ufba lança formulário pra saber como está o esquema vacinal de alunos e professores

Os estudantes, professores e servidores técnico-administrativos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) estão recebendo, por email, um formulário, onde deve informar sobre sua situação vacinal em relação a Covid-19. A instituição informa que a medida ocorre conforme resolução N° 07/2021 do Conselho Universitário (Consuni), que estabelece condições para um retorno seguro e inclusivo das atividades presenciais da Ufba e da Administração Central. A universidade informa ainda que as informações coletadas são de caráter sigiloso e fundamentais para assegurar as condições adequadas para a realização das atividades presenciais e devem ser preenchidas até 31 de janeiro.

Apenas os professores, servidores técnico-administrativos e estudantes completamente vacinados – com duas doses, dose única ou dose de reforço – poderão frequentar os espaços da universidade, haja vista a manutenção do estado de emergência sanitária por conta da pandemia. "Sabe-se que a vacinação, apesar de não impedir o contágio com o coronavírus, ainda fornece a melhor resposta contra casos graves e óbitos, sendo primordial para proteção individual e coletiva. A comprovação da vacinação completa de trabalhadores terceirizados será realizada e informada pelas empresas que prestam serviços à Ufba", informa a instituição, em nota.

A partir do formulário, será possível também avaliar a adesão da comunidade às melhores orientações sanitárias. E os dados coletados servirão para orientar os responsáveis pelos setores sobre os procedimentos específicos para fazer cumprir as decisões autônomas da Universidade. A confidencialidade e a segurança de informações obtidas por meio do formulário são asseguradas, além do uso exclusivo para os fins de verificação do estado vacinal e para as providências relativas à proteção das pessoas em atividades presenciais.

Além do preenchimento do formulário, a documentação que comprova a vacinação completa contra a Covid-19 deve estar sempre em mãos, uma vez que poderá ser solicitada para o acesso a atividades presenciais nos campi da UFBA. Dúvidas ou dificuldade no preenchimento devem ser encaminhadas para o e-mail formvacina@ufba.br