Ufba lança pesquisa para conhecer condições de trabalho e saúde dos entregadores do Brasil

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba) realiza um estudo epidemiológico sobre saúde e trabalho dos entregadores em todo o Brasil. A pesquisa consiste em um inquérito on-line e podem participar os entregadores em empresas de aplicativos, cooperativas e associações, que façam entregas particulares ou contratados com carteira assinada.

O EpisSAT Entregadores, desenvolvido por pesquisadores de universidades públicas federais com coordenação da Universidade Federal da Bahia, tem o objetivo de conhecer as condições de saúde e trabalho dos entregadores, principalmente devido ao crescimento e importância da categoria durante a pandemia da covid-19. O objetivo é ajudar esses trabalhadores a lutarem pelos seus direitos.

“A universidade pública federal tem, entre suas atribuições, investigar as condições de saúde. Essa é uma categoria [de entregadores] que cresceu muito nos últimos tempos e, durante a pandemia, todos sabemos da grande importância deles, eles que viabilizaram boa parte do distanciamento social, haja vista o serviço de entrega”, destaca a coordenadora da pesquisa e professora da Ufba, Rita de Cássia Pereira Fernandes.

Segundo ela, espera-se que as informações produzidas a partir dos dados obtidos no estudo sejam úteis à categoria de entregadores e possam subsidiar ações com foco na saúde destes trabalhadores. “Essa pesquisa pode contribuir para as lutas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho”, destaca a coordenadora.

Rita de Cássia explica que muitos entregadores deixam de participar da pesquisa por não saberem se o link do questionário é confiável. Por isso, a coordenadora ressalta a importância do trabalhador acessar as redes sociais do estudo (no Instagram, @epissat_entregadores e no Facebook, Estudo EpisSAT) para obter mais informações.

Para ter acesso ao questionário, o trabalhador pode acessar as redes sociais do estudo ou o site: https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=RSsRSRTRRsTRsPsPsP&lang=0