Ufba mantém suspensão das atividades presenciais para o semestre 2021.2

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) terá mais um semestre on-line, com as atividades presenciais continuando suspensas, anunciou a instituição. A suspensão começou em março de 2020, por conta da pandemia, e será mantida para o semestre 2021.2, segundo decisão do Conselho Universitário no último dia 8.

Segundo a Ufba, a decisão prioriza a proteção à vida de alunos, professores e demais funcionários, diante dos altos números de infecções, internações e mortes por covid-19. Também cita a falta de vacinação para todos membros da comunidade universitária, especialmente alunos.

O semestre vai de 9 de agosto a 6 de dezembro, com aulas on-line em quase todos os mais de 2,7 mil componentes oferecidos. Haverá algumas exceções para alguns itens de natureza prática e teórico-prático considerados essenciais. Para essas atividades, deve-se seguir um protocolo determinado pelo Plano de Contingência e Biossegurança da Ufba.

A Ufba diz que novamente esse semestre será considerado regular, mas especial, porque a oferta de disciplinas não acontece normalmente por conta das limitações tecnológicas. O semestre não contará para o tempo máximo de conclusão dos cursos e permite a desistência de disciplinas a qualquer momento.

A universidade aponta que praticamente retomou a quantidade média de vagas, componentes e matrículas do estudo presencial. Mas há impactos negativos, como o represamento de defesas de teses e dissertações, entre outros.