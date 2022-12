Ufba retoma obrigatoriedade do uso de máscaras e limita público de eventos

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os seus espaços. A medida está amparada em novo parecer do Comitê de Acompanhamento do Coronavírus da Ufba apresentado em reunião do Conselho Universitário, entende que o quadro atual da pandemia ainda não permite que medidas de proteção à saúde sejam dispensadas.

A portaria assinada pelo reitor Paulo Miguez também estabelece limites para eventos, que devem ser realizados em áreas externas ou abertas, com um máximo de 150 pessoas. Reuniões e outras atividades presenciais que fujam a essas especificações, devem ser realizadas em modo remoto ou híbrido. Já nas atividades presenciais na Ufba, as pessoas devem manter distanciamento, evitar aglomerações e observar as medidas habituais de prevenção da transmissão do vírus SARS CoV-2 relativas à lavagem ou higienização das mãos, e à limpeza dos objetos, equipamentos e ambientes.

O documento recomenda ainda o afastamento de pessoas que apresentarem sintomas respiratórios e reafirma ainda a necessidade de medidas preventivas para a contenção da Covid 19, como a vacinação completa – inclusive com as devidas doses de reforço –, distanciamento, e medidas de higiene.

A portaria também enfatiza a necessidade de que as atividades presenciais sejam realizadas por pessoas com vacinação completa (duas doses ou dose única) e com as doses de reforço para as pessoas vacinadas há quatro meses ou mais, na faixa etária recomendada, considerando-as essenciais para a manutenção da redução de casos e para a prevenção de doença grave e óbito por Covid-19.