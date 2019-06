Ufba sedia Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) sediará entre os dias 20 e 22 de junho o “4º Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental: racismos, desigualdades e injustiças sociais”.

A abertura oficial do evento será realizada na quinta-feira (20), a partir das 19 horas, no Teatro Castro Alves (TCA), com a presença do professor, sociólogo e político Paulo Delgado, além de apresentações artísticas. No mesmo dia, à tarde, iniciam-se as mesas de debate do Fórum no campus de Ondina (ver programação completa abaixo).

Promovido pela Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme), o fórum pretende discutir a garantia dos direitos humanos e cidadania, destacando as estratégias de inclusão e a valorização das pessoas com sofrimento mental.

O evento é o mais amplo espaço nacional para análise e troca de experiências sobre os direitos humanos e a saúde mental, com a participação de pessoas e instituições de todas as regiões do país.

As inscrições para o fórum são feitas através do site: www.direitoshumanos2019.abrasme.org.br.