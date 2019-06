Ufba sediará evento gratuito sobre vigilância, gênero e raça

A cidade de Salvador receberá o VI Simpósio Internacional da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade (LAVITS), entre os dias 26 e 28 de junho na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Com o tema “Assimetrias e (In) visibilidades: vigilância, gênero e raça”, o evento vai discutir as relações entre tecnologias de vigilância e a reprodução de assimetrias na América Latina, especialmente aquelas relacionadas à discriminação racial, de gênero e socioeconômica.

Entre os destaques da programação está a vinda da pesquisadora Simone Browne, que fará a conferência de abertura. “Na Vigilância da Negritude: Arquivos de Resistência e Rebelião”, na noite de 26 de junho. A socióloga canadense, atualmente professora da Universidade do Texas em Austin, é autora do livro Dark Matters: On the Surveillance of Blackness, no qual insere os estudos afro-americanos no centro dos estudos de vigilância.

A Rede LAVITS foi fundada em 2009, ano em que também foi realizada a primeira edição do simpósio em Curitiba. Conta com membros de 14 instituições de quatro países latino-americanos (Brasil, Argentina, México e Chile) e um europeu (Bélgica). Após ter passado por Argentina, México e Chile, o simpósio retorna ao Brasil em 2019, para Salvador, local considerado apropriado para as discussões sobre assimetrias e (in) visibilidades.

Coorganizam essa edição MediaLab (UFRJ), Grupo de Pesquisa em Gênero, Tecnologias Digitais e Cultura (Gig@/UFBA), Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC/UFBA), Pretas Hacker e Preta Lab. Os interessados em participar como ouvintes do evento podem se inscrever gratuitamente através do site: http://www.lavits.ihac.ufba.br/.



SERVIÇO:

O que: VI Simpósio Internacional LAVITS

Quando: De 26 a 28 de junho

Onde: UFBA (Campus de Ondina)

Inscrição: http://www.lavits.ihac.ufba.br

Programação: http://www.lavits.ihac.ufba.br/modulos/gerenciamentodeconteudo/docs/493_lavits_programacao_geral.pdf