Ufba vai apoiar pesquisas de professores e técnicos; bolsas são de R$ 10 mil

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) lançou o edital Jovempesq, com inscrições até 16 de novembro, para apoiar pesquisas de jovens docentes e técnicos da instituição.

Podem participar da tentativa de financiamento de projeto todos os servidores docentes e técnico-administrativos da Ufba que concluíram seus doutorados há até cinco anos - ou seja, titulados a partir de 01 de janeiro de 2017. Serão contemplados conteúdos de pesquisa de todas as áreas do conhecimento, com auxílios de até R$ 10 mil a cada projeto contemplado.

“Temos uma preocupação forte com a sucessão de quadros na pesquisa e na pós-graduação da Ufba, especialmente pela falta de recursos vigente nos dias atuais, o que leva os poucos editais de fomento abertos a serem altamente competitivos”, afirma o pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Ronaldo Oliveira.

As inscrições acontecerão apenas pela internet, com o preenchimento de um formulário disponibilizado no Sistema de Apoio à Pesquisa e à Inovação (Sapi): http://www.sapi.ufba.br.

“Este edital permitirá aos jovens pesquisadores contemplados a criação de oportunidades de desenvolverem suas pesquisas com autonomia de gerenciamento, incentivados com recursos financeiros e outros aportes, agregando contribuições significativas para o avanço do conhecimento nas suas áreas de atuação”, explica a coordenadora de Pesquisa da PROPG, Olívia Oliveira.

É a segunda vez que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Ufba abre um edital exclusivo para jovens doutores – a primeira foi em 2016, com o edital Propesq, que apoiou 55 projetos – , com o objetivo de favorecer o desenvolvimento e autonomização de suas trajetórias de pesquisa, bem como de ajudar a fixar na Universidade bons profissionais em início de carreira.

O Jovempesq (Programa de Apoio a Jovens Professores/as) tem como principal objetivo incentivar docentes e técnicos da Ufba a submeterem projetos de pesquisa a editais de agências oficiais de fomento, aumentando consequentemente a competitividade da instituição nesses editais.

A ação também visa ainda a estimular a produção e publicação de artigos científicos, e fomentar a inserção de jovens pesquisadores em programas de pós-graduação da Ufba, atendendo ao Plano de Desenvolvimento Institucional, promovendo a capacidade de liderança dos contemplados por intermédio da orientação de alunos de graduação.

Detalhes do programa

O Jovempesq contará com recursos totais equivalentes a R$ 400 mil, oriundos do orçamento da Ufba. Serão contemplados até 40 projetos, no valor de até R$ 10 mil por proposta. Os projetos apoiados deverão ter seu prazo máximo de execução estabelecido em 12 meses, contados a partir da assinatura do Termo de Concessão. As divulgações relativas a esta chamada serão divulgadas nas páginas: https://propci.ufba.br e http://www.propg.ufba.br.

Serão considerados itens financiáveis: material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos da instituição tombados e insumos laboratoriais; serviços de terceiros para pessoa física e jurídica, em acordo com legislação em vigor; passagens nacionais e diárias.

Serão ainda concedidas, caso solicitadas no âmbito do projeto aprovado, uma bolsa de iniciação científica (Pibic) ou uma bolsa de desenvolvimento tecnológico e inovação (Pibiti) por 12 meses, destinadas a alunos de graduação regularmente matriculados na Ufba, valor mensal de R$ 400.

O edital também financiará traduções ou revisões de artigos em línguas estrangeiras, para submissão a periódicos bem qualificados, e uma inscrição em congresso nacional ou internacional, até 1 ano após o fim do projeto, no valor limite de R$1.000, para apresentação de resultados inerentes à pesquisa contemplada.

Mais esclarecimentos e informações adicionais acerca do edital podem ser obtidos através do e-mail: propci@ufba.br com cópia a copesq@ufba.br, dirigido à Coordenação Administrativa e Coordenação de Pesquisa/PRPPG/UFBA.