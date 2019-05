UFRB abre novas vagas para professor efetivo

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu inscrições para concurso público de professor efetivo. São 13 vagas para o Centro de Ciências da Saúde (CCS) do campus de Santo Antônio de Jesus. Com carga horária de 20 horas, os aprovados terão vencimento básico de R$ 2.236,31, acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 229.

A jornada de trabalho poderá ocorrer durante o turno diurno e/ou noturno, de acordo com as necessidades da UFRB. Inscrições até 5 de julho, no site www.ufrb.edu.br/concursos. O valor da taxa é de R$ 75.

Professor substituto

A UFRB também está selecionando quatro professores substitutos para o CCS. O salário varia de R$ 2.236,31, para 20 horas com graduação, a até R$ 5.786,68, para 40 horas, com doutorado. As inscrições estão abertas até dia 3 de junho, sendo realizadas somente via internet, através do endereço www.ufrb.edu.br/concursos. A taxa de inscrição custa R$ 60.

Oportunidades no Simm

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (Simm) tem disponível para hoje 84 vagas de emprego

Locais

Os interessados devem comparecer a um dos postos do SIMM, localizados no Comércio e na Boca do Rio