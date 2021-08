UFRB abre seleção para 1.093 vagas em 38 cursos de graduação; inscrição é gratuita

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abriu processo seletivo para 1.093 vagas, distribuídas em 38 cursos de graduação, nos diversos centros de ensino da instituição. A seleção será por meio de transferência externa, rematrícula e portador de diploma. O início das aulas do semestre 2021.1 está previsto para 01 de novembro de 2021.

As inscrições são realizadas no site de Processos Seletivos da UFRB. Para se inscrever é necessário anexar a documentação exigida, no período de 1º a 5 de setembro. A inscrição é gratuita.

Para as formas de ingresso transferência externa e portador de diploma serão considerados critérios de seleção as médias aritméticas das notas obtidas nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para a forma de ingresso rematrícula será considerada a menor carga horária para completar a integralização do curso, de acordo com o currículo vigente.

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 24 de setembro no site. A matrícula acontece em duas etapas. A primeira etapa é a pré-matrícula on-line, no período de 24 a 28 de setembro, no Sistema de Matrícula da UFRB. A segunda etapa é a confirmação on-line, que ocorrerá de 27 de outubro a 01 de novembro.