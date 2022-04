UFRB está com inscrições abertas para 306 vagas em 33 cursos de graduação

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está com 306 vagas em 33 cursos de graduação para preenchimento das vagas remanescentes do Cadastro Seletivo 2021.2. O processo seletivo é destinado aos candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em uma das seguintes edições: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 que não tenham obtido nota zero em qualquer uma das provas, independente de ter participado do processo seletivo Sisu.

As inscrições online e gratuitas estão abertas de 22 a 27 de abril de acordo com o Edital PROGRAD Nº 018/2022. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Prosel, e preencher o formulário de inscrição, informando corretamente seus dados. O resultado está previsto para o dia 29 de abril. Não haverá reserva de vagas neste processo e todos os candidatos concorrerão na modalidade de Ampla Concorrência (AC).

As vagas disponíveis são por razões de não realização de matrícula (pré-matrícula e confirmação de matrícula), indeferimentos (no registro acadêmico e em aferições), desistências e cancelamentos durante o Cadastro Seletivo e os processos que o antecedem (SISU e Lista de Espera), no semestre

2021.2.

