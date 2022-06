UFRB oferece 1.085 vagas ociosas em 42 cursos de graduação para o semestre 2022.1

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) oferece 1.085 vagas em 42 cursos de graduação da instituição para o semestre 2022.1. As vagas são destinadas aos candidatos nas formas de ingresso: transferência externa; portador de diploma; egresso de curso de mesma nomenclatura; egresso de bacharelado interdisciplinar; profissionais do setor público; terceiro setor; candidatos que participaram na modalidade de discente especial e Universidade Aberta à Maturidade.

A inscrição é gratuita e realizada até o dia 4 de julho, no site de Processos Seletivos da UFRB. O início das aulas está marcado para o dia 29 de agosto, de acordo com o calendário acadêmico. Estão previstas duas chamadas. A lista da 1ª chamada será divulgada em 20 de julho. A 2ª chamada está condicionada à existência de vagas, cujo prazo para divulgação é dia 12 de agosto. A matrícula compreenderá duas etapas, respectivamente: Pré-Matrícula (Registro Acadêmico) e Confirmação de Matrícula.

A pré-matrícula será realizada no período de 20 a 25 de julho, compreendendo a manifestação no interesse na matrícula através do envio, por parte de todos os candidatos convocados, dos documentos necessários para o Registro Acadêmico, realizado exclusivamente pela internet, seguindo os procedimentos descritos no sistema de matrícula on-line da UFRB. A confirmação de matrícula será feita de forma on-line, somente com os candidatos que tiveram a pré-matrícula deferida, através do sistema de matrícula da UFRB, no período de 24 a 29 de agosto.

São ofertadas vagas nos cursos de Artes Visuais, Ciências Sociais (licenciatura e bacharelado), Cinema e Audiovisual, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, no Campus Cachoeira/São Félix; Agroecologia, Agronomia, Biologia, Engenharia de Pesca, Medicina Veterinária e Zootecnia, no Campus Cruz das Almas; Enfermagem, Nutrição, Medicina e Psicologia, no Campus Santo Antônio de Jesus; Artes do Espetáculo, Interdisciplinar em Artes, Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, Música Popular Brasileira, Política e Gestão Cultural e Produção Musical, no Campus Santo Amaro.

Outros cursos que oferecem vagas são Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Física e Matemática, no Campus Cruz das Almas; Alimentos, Engenharia de Energias, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Tecnologia Assistiva, Educação do Campo – Ciências da Natureza e Educação do Campo – Matemática, no Campus Feira de Santana; e Filosofia, Física, Letras-Libras/Língua Estrangeira, Matemática, Pedagogia e Química, no Campus Amargosa.