UFRB oferece 40 vagas para pós-graduação em Educação e Interdisciplinaridade

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abre processo seletivo para ingresso no curso de Pós-Graduação em Educação e Interdisciplinaridade, em nível de especialização, com aulas previstas para iniciar em 02 de agosto próximo, no semestre letivo 2021.2. As informações são da assessoria da instituição.

As inscrições acontecem no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) até o dia 14 de maio, mediante o preenchimento de formulário e anexação da documentação exigida no Edital 01/2021.

Haverá o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 55 (cinquenta e cinco reais), realizado no Banco do Brasil, via GRU (Guia de Recolhimento da União). Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão analisados até o próximo dia 20 de abril.

São oferecidas 40 vagas, incluindo cotistas. O curso será ministrado pelo Centro de Formação de Professores (CFP) com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação (PPGCI).

O curso destina-se a egressos dos cursos de licenciatura da UFRB e profissionais com formação em qualquer área do conhecimento, que atuam na Educação Básica, que possuam diploma de curso de nível superior ou declaração de conclusão de curso de nível superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

O objetivo geral do curso de especialização é de oferecer formação continuada aos egressos dos cursos de licenciatura da UFRB e aos professores que atuam na Educação Básica, fomentando o desenvolvimento de pesquisas acerca do fenômeno educacional nos territórios do Recôncavo da Bahia e Vale do Jiquiriçá, articulando as dimensões local, regional, nacional e global.

Entre os objetivos específicos estão o de proporcionar a formação teórica de profissionais da educação associada à formação em pesquisa; promover a articulação entre a universidade e a Educação Básica na região; fortalecer os grupos e linhas de pesquisa já existentes no Centro de Formação de Professores (CFP); e atender a demanda de pós-graduação existente na região do Recôncavo da Bahia e Vale do Jiquiriçá.

Seleção

O processo de seleção incluirá três etapas: Análise de Pré-Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, cuja pontuação será aferida mediante aplicação de barema, valendo o máximo de 6 (seis) pontos e possuindo caráter eliminatório; Entrevista individual, valendo o máximo de dois pontos, somados à etapa 1 e com caráter classificatório.

A entrevista tem como objetivo verificar a abrangência do conhecimento do candidato sobre as teorias educacionais, assim como avaliar o domínio e a capacidade de argumentação do candidato sobre o seu pré-projeto de pesquisa.

A última etapa é a análise de Currículo Lattes atualizado, com valor máximo de 2 (dois) pontos e possuindo caráter classificatório. A nota mínima para que o candidato seja classificado no exame de seleção é 7,0 (sete).

O resultado do Processo Seletivo será divulgado no sítio do Programa ufrb.edu.br/cfp/blog/830-curso-de-pos-graduacao-lato-sensu-em-educacao-e-interdisciplinaridade. Clique aqui para conferir o edital de seleção e clique aqui para fazer a inscrição.