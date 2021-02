UFSB lança curso de jornalismo com palestra de abertura de Muniz Sodré

A Universidade Federal do Sul da Bahia lançará, na próxima terça-feira (2), às 19h, o seu curso Bacharelado em Jornalismo. O momento de inauguração das atividades será feito com aula magna de Muniz Sodré, jornalista e sóciologo baiano, professor emérito da Escola da Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sodré ministrará a palestra "Jornalismo contemporâneo no Brasil: uma análise crítica".

De acordo com a UFSB, o bacharelado nasce ciente das complexidades contemporâneas e técnicas no âmbito das tecnologias digitais e em rede. O curso será vinculado ao Centro de Formação em Artes e Comunicação da universidade.

A instituição afirmou que a nova faculdade assume o desafio da formação de profissionais comprometidos com o meio, o território, sua comunidade e com o desenvolvimento regional, evidenciando a pluralidade étnica e cultural local e proporcionando soluções criativas para o mercado da informação e comunicação.

A presença do professor Muniz Sodré nessa aula inaugural tem como objetivo contribuir para a construção de um jornalismo crítico e situado, pensado a partir do território, sem perder a perspectiva global. Intelectual afrodescendente e um dos mais destacados pensadores brasileiros contemporâneos, Sodré é vinculado ao Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da UFRJ.

Pesquisador das línguas iorubá (nagô) e do crioulo de Cabo Verde, é também Obá de Xangô do terreiro baiano de Axé Opô Afonjá. Colaborou para o Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo, revistas Visão e Traverses.



ASSISTA

Aula magna com Muniz Sodré

“O jornalismo contemporâneo no Brasil: uma análise crítica”

02 de março, às19h.

Transmissão: YouTube