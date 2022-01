UFSB recebe doações para atender a população desabrigada pelas enchentes

Diante da situação de emergência que se abateu sobre a região Sul da Bahia, com as enchentes registradas em diversas cidades e dezenas de milhares de pessoas desabrigadas, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) se soma aos inúmeros esforços do poder público e da sociedade civil regional para atender essa parte da população.

A UFSB criou ações de recebimento e direcionamento de donativos materiais (equipamentos de saúde e medicamentos) na Reitoria, no centro de Itabuna, e recebimento de doações financeiras, em conta bancária estabelecida junto ao Banco do Brasil pela FAPEX.

Na manhã desta terça-feira (4) a Reitora da UFSB, Joana Angélica Guimarães, juntamente com o Pró-Reitor de Ações Afirmativas e coordenador da Campanha Ação Sul da Bahia Solidária, Sandro Ferreira, realizaram uma reunião com Luciano Veiga, Secretário executivo da Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano (Amurc).

A ideia da visita, segundo a Reitora, foi dar os primeiros passos para a execução da campanha Ação Sul da Bahia Solidária realizada pela UFSB em prol da população desabrigada após as enchentes que acometeram a região. A conversa tinha o intuito de compreender quais municípios estão com maiores necessidades e quais são as demandas mais emergenciais.

Luciano Veiga enfatizou a importância da sociedade civil, nesse momento, que, de forma solidária, vem auxiliando no processo de maneira mais efetiva e menos burocrática. De acordo com ele, existem dois processos distintos em um desastre como esse: o primeiro é aquele em que estão todos ainda tentando compreender a situação. O segundo é o mais complicado: perceber os danos e reestruturar.

Após a conversa, concluiu-se a necessidade de atender, primeiramente, às cidades não assistidas de imediato por outras localidades, além de verificar a menor capacidade de reação de cada município.

Apesar de a Amurc ter uma base central das informações, a Secretaria de Assistência Social de cada município é a responsável pelos dados de desabrigados de cada cidade e suas maiores necessidade. Por conta disso, o próximo passo a ser dado pela UFSB será a comunicação com as assistências de cada cidade.

Como doar

SOS Sul da Bahia

Agência: 3832-6 (Banco do Brasil)

Conte: 37.472-5

CNPJ: 14645162/00001-91

Para transferências com Pix, use os dados da conta