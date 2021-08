Última parada do 1º turno: Vitória treina e viaja para Goiânia

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (16) na Toca do Leão e iniciou os preparativos para o último jogo do primeiro turno da Série B do Brasileiro. O rubro-negro visita o Vila Nova quarta-feira (18), às 19h, no estádio Oba, em Goiânia, em partida válida pela 19ª rodada.

O técnico Wagner Lopes comandou um coletivo utilizando os atletas que jogaram por menos de 45 minutos no empate de 1x1 com o CRB, domingo. Ronan fez o único gol do treino. Recuperado de contusão no ombro, o zagueiro Thalisson Kelven também esteve presente e foi observado pelo novo técnico.

A delegação viajou para Goiânia com 20 atletas relacionados e irá finalizar os preparativos no CT do Atlético Goianiense, na terça-feira. Wagner Lopes tem um desfalque certo: o volante Pablo Siles. Expulso contra o CRB, ele cumpre suspensão. Gabriel Bispo e João Pedro são as principais opções para a vaga.

O volante Guilherme Rend foi liberado pelo departamento médico e iniciou o processo de transição física. Após uma cirurgia no joelho realizada em março, o meia Gabriel Santiago começou a correr ao redor dos campos sob a supervisão da equipe de fisioterapia.

O Leão é o 18º colocado na Série B, dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos. O Vila Nova tem 18 pontos, em 15º lugar, mas não pode ser alcançado pelo rubro-negro nesta rodada porque possui duas vitórias a mais (4 contra 2).