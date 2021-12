Última segunda-feira do ano é marcada por missas na Igreja São Lázaro e São Roque

Na última segunda-feira de 2021, a Igreja São Lázaro e São Roque, no bairro da Federação, recebeu fiéis que agradeceram pelo ano que está chegando ao fim, ao mesmo tempo em que pediram bênçãos para 2022. Pela manhã, as celebrações eucarísticas foram realizadas às 7h, 9h e 11h. Como de praxe, o branco da paz foi maioria.



“Não podíamos deixar de vir. Agradecemos pelo ano que vai se encerrando e também pedimos prosperidade para o ano que vem chegando”, disse o estudante Danilo Santana, 25 anos, que assistiu à missa das 09h.



A fiscal de caixa Cilene Sobral, 47, disse que a missa foi “muito emocionante”. “Foram palavras tocantes, uma energia boa. A gente vem para agradecer, principalmente, pois 2021 foi um ano difícil, de muitas perdas, e o fato de estarmos vivos, é sim motivo de louvar”, declarou ela.



Quem também participou da celebração foi o motorista Perivaldo Bispo de Oliveira, 60. “Só tenho a agradecer a São Lázaro e São Roque, dois ministros que Deus deixou para nos proteger. Este ano foi difícil e esperamos dias melhores para 2022”, disse ele.



Ainda há tempo de agradecer e pedir na última segunda-feira do ano. Duas missas serão celebradas na Igreja São Lázaro e São Roque: às 16h e 18h. O acesso será por ordem de chegada.