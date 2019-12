Última sexta-feira do ano atrai milhares de fiéis para a Igreja do Bonfim

Treze missas, 30 mil hóstias, mais de 50 canções e uma só intenção: agradecer. Na última sexta-feira do ano milhares de fiéis passaram pela Basílica do Senhor do Bonfim para expressar sua gratidão pelo ano de 2019. Subir a Sagrada Colina já virou uma tradição carregada de simbolismos para os baianos, e acaba atraindo, também, milhares de turistas.

Durante todo o dia de ontem foi fácil encontrar quem decidiu subir a pé a ladeira que termina em frente a igreja, famosa pelo portão colorido por fitinhas em homenagem ao dono da casa. Amarrar as fitinhas, é, inclusive, outra das tradições, assim como é vestir branco. Seja como for, a última sexta-feira do ano acabou se tornando um dia de agredecimento, que atrai inclusive aqueles que não tem o costume de frequentar as missas durante o ano.

É o caso do estudante universitário Lucas Rocha, 22, que fez ontem a sua segunda visita à igreja em 2019. “No dia a dia a gente acaba atropelado pela correria, estudo, trabalho, termino fazendo minhas orações em casa mesmo. Mas hoje (ontem) tem um significado especial. Desde a minha adolescência venho todos os anos na última sexta”, conta ele, que completa a tradição com a visita na primeira sexta do ano também. “Sou devoto de Senhor do Bonfim, já trouxe carro e até o meu cachorro para cá. Pra mim o ano não começa se eu não vier”, diz.

Como a de Lucas, são inúmeras as histórias de visita obrigatória. “É uma tradição do povo baiano, como acontece em toda última e primeira sexta-feira de cada mês, agradecer. Nessa última sexta-feira do ano, tem uma expressão maior, uma vez que se agradece pelo ano que passou. É uma tradição muito nobre, porque agradecer é uma atitude que enobrece a pessoa”, diz o padre Edson Menezes, pároco da basílica.

Novidade

Ontem, diferente de outros anos, uma novidade foi incorporada às celebrações tradicionais. “Nas missas de hoje (ontem), estamos rezando a oração do ano jubilar, comemorativa dos 275 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim”, conta o padre. Além da oração especial, novidades para os festejos do Senhor do Bonfim em 2020 estão sendo preparadas.

No próximo ano, pela primeira vez, a imagem peregrina de Senhor do Bonfim vai participar da chamada caminhada de Corpo e Alma, que acontece na véspera da tradicional lavagem, e em 2020 será no dia 15 de janeiro. Na quinta-feira (16), dia da Lavagem, uma grande caravela está sendo montada sobre um carro para levar a imagem, de volta à basílica. A ideia é recordar a embarcação que trouxe Senhor do Bonfim pela primeira vez à Bahia, em 18 de abril de 1745.

A colombiana Samantha Lopez, 25, foi conhecer pessoalmente a igreja que já tinha visto pela internet. “Conheci esse lugar na internet e resolvi visitar. É lindo, realmente vale a pena”, conta ela. Já a gaúcha Bruna Mancio, 30, diz que visita à igreja há algum tempo. “Sou de umbanda e procurei a Bahia pela minha religião. Desde 2016, na primeira vez que vim, eu visito também esse lugar que para mim é um lugar de paz”, afirma. “A sensação é de muita tranquilidade. Só temos a agradecer”, completa a estudante Anna Layena, 27.

“Eu vim agradecer pela minha vida. Esse ano mais do que nunca preciso agradecer por estar viva, e aqui é o melhor lugar”, disse a administradora Lilian Chaves, 39. Ela sofreu um acidente de moto, no último mês de novembro, e depois de um tempo internada escolheu a última sexta-feira do ano para expressar a alegria e o agradecimento por estar bem.

Já a atriz Fernanda Beltrão, 29, visita a basílica na data independente dos acontecimentos do ano. “É um dos meus lugares favoritos na cidade, aqui me sinto em paz, é como estar em casa”, conta.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier