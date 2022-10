Último capítulo de 'Pantanal' mobiliza redes sociais com despedidas e memes

O último capítulo da novela Pantanal, da TV Globo, foi ao ar nesta sexta-feira (7). O remake do trama de Benedito Ruy Barbosa, dos anos 90, repetiu o sucesso de audiência na grade da emissora. Por conta disso, os fãs da novela movimentaram as redes sociais com despedidas e memes.

"Pantanal" foi um dos tópicos mais comentados no Twitter durante a transmissão do último capítulo que teve morte, casamentos, reencontros e beijo gay. A cena de Filó e filhos encontrando Zé Leôncio morto no sofá, assim como na primeira versão, não foi ao ar. Veja abaixo a repercussão.

Resumo

Depois de ganhar a sela de prata do velho Joventino, Tadeu (José Loreto) acabou descobrindo sem querer que não era filho biológico de Zé Leôncio (Marcos Palmeira). O peão decidiu ir embora e foi aí que o Velho do Rio (Osmar Prado) apareceu para ele pela primeira vez e o convenceu de que ele é um Leôncio de verdade. Em seguida, teve o reencontro de Tadeu e Zé Leôncio, que choraram abraçados.

O episódio teve ainda três casamentos: Zé Leôncio e Filó (Dira Paes), Irma (Camila Morgado) e José Lucas (Irandhir Santos) e Tadeu (José Loreto), que depois de muito teimar, se rendeu aos encantos da noiva Zefa (Paula Barbosa). Filó casou carregando a flor que Zé deu a ela anos atrás, em uma destas currutelas da vida.

Atores que fizeram a primeira versão da novela também marcaram presença na festa. Cristiana Oliveira, Ingra Lyberato, Giovanna Gold e Sérgio Reis.

A tristeza de Zaquieu (Silvero Pereira) chegou ao fim. Alcides reencontrou o amigo e o convidou para tocar com ele as terras de Sarandi. E para surpresa de Zaquieu, o peão que sempre esteve ali do ladinho dele também chamou para a dança. Teve até um beijo apaixonado.

Zuleica (Aline Borges) e Eugênio (Almir Sater) tiveram um encontro inusitado.

Muitas lágrimas rolaram também no reencontro de Guta (Julia Dalavia) com sua mãe, Maria (Isabel Teixeira), que finalmente conheceu o neto. Ela e Alcides (Juliano Cazarré) foram para o casamento.

José Leôncio que tanto desejou reencontrar com o pai, finalmente conseguiu vê-lo na fotografia da sala. Em seguida, ele morreu no sofá de casa e encontrou o Velho do Rio, seu pai.

A cena onde Filó encontraria o marido morto não foi ao ar. Na sequência, após uma forte dor no peito, José Leôncio senta no sofá de casa dizendo que vai falar para o filho levá-lo à São Paulo para terminar os exames. Ao ver Zé desacordado, Filó tentaria acordá-lo, mas sem sucesso. Desesperada, a esposa do peão gritaria pela casa e acordaria todos, alertando da morte de Zé. A cena chegou a ser gravada.

Logo após morrer na sala de casa, Zé conversará com o Velho sobre a relação de pai e filho. Naquele momento, a entidade dá adeus ao filho, fazendo com que Zé Leôncio assuma a figura pantaneira. Repetindo a primeira versão, a cena nostálgica seguinte coloca o novo Velho do Rio (no caso, Marcos Palmeira) para conversar e contar a lenda da menina-onça para os filhos de Juma e Irma (vividos por Lia e Theo Luperi).

