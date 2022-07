Último dia de feira de supermercados acontece nesta quinta-feira (14) no Centro de Convenções

O último dia da Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores (SuperBahia), com o tema “Conheça o Varejo do Futuro”, acontece nesta quinta-feira (14) no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio. Nesta quarta-feira (13), além da presença dos expositores, a feira contou com palestras sobre temática, como inovação e controle, aumento da ruptura no varejo e suas consequências e jornada de compra.

A SuperBahia é a maior feira de varejo de alimentos do Nordeste e tem a expectativa, em 2022, de gerar R$ 300 milhões em negócios, um aumento de 13,2% em relação à última edição, realizada em 2019, e reunir um público estimado em 15 mil pessoas. O palestrante Paulo Ferezin, que falou da jornada de compra do consumidor, explicou que o varejo alimentar possui três pilares importantes para se desenvolver: renda, crédito e expectativa de consumo.

"A renda está corroída pela inflação, o dinheiro é o mesmo, mas os preços não são, então precisamos atingir o equilíbrio. Como existe um maior endividamento da população como um todo, o acesso ao crédito está mais complicado e mais caro. Já a expectativa de consumo não foi muito alterada. Não é o melhor cenário, mas o Brasil já vivenciou coisas piores", ressalta o palestrante.

Segundo Ferezin, o setor supermercadista da Bahia é hábil e criativo para fazer coisas diferentes, conseguindo proporcionar para as redes um movimento de crescimento e alternativas de acesso às mercadorias para os clientes. "Dentro da jornada do consumidor, o comerciante precisa saber o que ele tem como expectativa e dar respostas para ele", destacou.

Quem está expondo no evento é a empresa Hope Network, do grupo AC Soluções, que é especializada em reduzir custos de operação, atuando na implantação de infraestrutura, redes estruturadas, sistemas de segurança eletrônica, alarmes e controle de acesso, tecnologia da informação (TI), instalações elétricas, soluções de atendimento e call center. O diretor da empresa Alex Costa conta que decidiu participar da SuperBahia para que fossem mais reconhecidos no mercado baiano.

"A minha empresa é de Salvador, mas não somos muito conhecidos, então essa feira ajuda para que outras pessoas conheçam a nossa empresa. Prestamos serviços para grandes empresas, como o Bom Preço e o Atakarejo, queremos que outros mercados também conheçam a gente", disse o diretor.

Na quinta-feira, a feira vai contar com palestras sobre o papel do blockchain na reinvenção do varejo e da cadeia de suprimentos; os novos conflitos nas relações de consumo no mesmo horário; as demandas trabalhistas contra o setor supermercadista e as estratégias para prevenção; construção de melhores experiências no varejo; o consumidor e as grandes oportunidades do novo mercado; e, por fim, como uma boa experiência do cliente pode gerar tráfego e vendas para o seu estabelecimento.

De acordo com o superintendente da Associação Bahiana de Supermercados (Abase), Mauro Rocha, a feira é uma oportunidade para compartilhar conhecimento por meio de palestras temáticas com foco em gestão e tecnologia.

“Além do nosso associado, o supermercadista, o dono do bar, do restaurante, da padaria e o dono do hotel podem visitar a feira e fazer bons negócios, porque vão falar diretamente com o gestor da indústria, eles vão poder se capacitar. Isso é muito importante. Eles terão a oportunidade de se desenvolver, ver como estão as novas maneiras de fazer a gestão em termos de tecnologia e aplicar isso no dia a dia da sua empresa. As palestras são um complemento muito importante, pois geram novos conhecimentos indispensáveis para agregar valor ao negócio da empresa”, afirma Mauro Rocha

Inscrições

A SuperBahia é voltada para fornecedores, distribuidores e empresários do setor de alimentos. As inscrições podem ser feitas por meio do site www.abase-ba.org.br ou pelo telefone (71) 3444-2888. Não será permitida a entrada de menores de 18 anos.

Serviço

O quê? 11ª edição SuperBahia - Feira e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores

Quando? De 12 a 14 de julho

Onde? Centro de Convenções de Salvador, Boca do Rio

Inscrições: site www.abase-ba.org.br ou pelo telefone (71) 3444-2888

Movimentação na SuperBahia nesta quarta (13) (Foto: Paula Fróes/CORREIO)