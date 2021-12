Último eclipse solar de 2021 acontece no próximo sábado; saiba mais

Para encerrar o calendário de fenômenos astronômicos de 2021, um eclipse solar total está previsto para acontecer no próximo sábado, 4 de dezembro (4). Uma das ocorrências mais esperadas por entusiastas da astronomia, o eclipse solar acontece com menos recorrência e, desta vez, não poderá ser visto por muitas pessoas.

Parte do eclipse surgirá a partir de 2h29min (horário de Brasília), enquanto o total se formará às 4h33min. O fenômeno será visto pela última vez às 6h37min, segundo o site Time and Date. A totalidade do eclipse irá durar apenas 1 minuto e 54 segundos. Ele não poderá ser observado, no entanto, na maior parte do planeta.

O principal ponto de aparição do eclipse será na Antártica e em pontos dos oceanos Atlântico, Pacífico e Antártico, localizações pouco povoadas e de dificultoso acesso nesta época do ano. Não será possível ver o fenômeno no Brasil. O último eclipse solar total visto pelos brasileiros aconteceu há 27 anos; o próximo, apenas em 2046.

A depender das condições climáticas, uma visão parcial do eclipse poderá ser alcançada em alguns lugares da África do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia, do Chile e da Namíbia, entre outros. A região do mar de Weddell, parte do Oceano Antártico, terá a visualização mais privilegiada do raro fenômeno.

Matéria postada integralmente no jornal O Povo.