Últimos dias para conferir a Casas Conceito

Soteropolitanos e visitantes de passagem por Salvador têm até domingo (29) para conferir a Casas Conceito. A segunda edição da mostra de decoração reúne 29 ambientes na Bahia Marina (a Avenida Contorno), quase todos debruçados para a Baía de Todos-os-Santos. Com o tema A(mar), a exposição envolveu 41 profissionais das áreas de arquitetura, decoração e paisagismo e leva a assinatura da empresária Andrea Velame. A Casas Conceito está aberta à visitação das 16h às 22h. Os ingressos, à venda pelo Sympla, custam R$ 40.

O projeto teve sua primeira edição realizada no ano passado, no Horto Florestal. Dessa vez, a criadora da mostra, Andrea Velame, escolheu a Baía Marina como cenário, colocando a Casas Conceito com um dos principais eventos de celebração dos 20 anos do empreendimento. Todos os espaços levam nomes de destinos de praia pelo mundo e propõem soluções de vida para quem quer o mar como companhia, mesmo que em um centro urbano como Salvador.

“Na primeira edição, eu convivi com o novo, com o aprendizado diário diante de cada problema, mas foi uma delícia fazer a Mostra Raízes. O tema foi muito impactante. Resgatar origens, família e amigos é sempre muito especial. Tínhamos uma reserva com uma vegetação sensacional que me inspirou e me realizou muito, além de uma pareceria sensacional com a OR, que gerou uma relação de respeito e companheirismo pra vida”, explica Andrea.

Quase 100% dos ambientes, como esse da NR Arquitetura, têm vista para o mar da Baía de Todos-os-Santos

Este ano, a mostra levou apenas 100 dias para ficar pronta e é a única 100% construída do Brasil. Para tal conquista, a empresária superou obstáculos, fortaleceu laços com parceiros e já está colhendo os frutos do projeto vencedor. “Eu passei por muitos problemas e dificuldades com relação a trabalhar em uma área 100% construída do zero, mas o tema A(mar) mais uma vez me mostrou que quando colocamos amor, determinação e foco nos nossos projetos, eles ganham uma força inacreditável”, comemora a empreendedora, que acreditar ter consolidado a marca Casas Conceito: “uma mostra anual que veio para agregar os setores de entretenimento, moda, gastronomia, arte, design e arquitetura na Bahia”, define.

Uma das conquistas foi a renovação de grandes parcerias e chegada de novas marcas poderosas, que viram na Casas Conceito a porta de entrada ideal para o mercado baiano e até para o Nordeste. “As minhas relações sempre são construídas de uma forma leve e fluída, sou uma realizadora e, portanto, meu lado comercial é sempre a busca da satisfação de todos os envolvidos nos meus projetos”, afirma Andrea. “Essa característica foi plantada na primeira edição e fui procurada na segunda por lojistas locais que buscaram a abertura do mercado nacional. Portanto, gratitude é a minha palavra de ordem”.

O olhar do projeto vai muito além do que a vista alcança. “Nós estamos plantando as sementinhas. Confesso que me surpreendi muito com o alcance nacional e internacional da mostra, o que só fortalece a máxima de que nos baianos temos uma força e uma garra para realizar que nos torna gigantes. E esse é meu grande sonho: levar nossa Bahia para o mundo”.

A equipe conduzida pela criadora já está realizando as primeiras reuniões de trabalho para a edição da mostra do ano que vem. “A única coisa que posso adiantar no momento é que virá um projeto cheio de vontade de dividir conhecimento, multiplicar relacionamentos e buscar uma linguagem com DNA”, adianta.

Obras de arte ganham destaque, como no ambiente de Marlon Gama, e transformam a mostra em uma verdadeira galeria

Novos projetos

A Casas Conceito tem como compromisso apresentar tendências do setor, propor novos conceitos de morar, serve como acesso às criações premiadas de designers de móveis de várias gerações e estilos e ainda é uma verdadeira galeria de arte, tocando o público de várias formas. “Eu sou uma apaixonada pela estética, pela criação e pela arte de unir esses elementos”, revela Andrea, que complementa: “abrir caminhos para os que não tiveram essa oportunidade e fortalecer os reconhecidos só me dá prazer”, diz.

Fruto dessa construção, ela vai realizar um outro sonho depois da Casas Conceito: apresentar um ambiente com todas as tendências vistas na mostra, aplicadas a soluções caseiras e produtos mais baratos. “Minha ideia é que as pessoas entendam que viver bem independe de orçamento”. Outra novidade é que parte da estrutura será mantida para o Verão. A Casas Conceito Summer trará eventos temáticos, ações infantis, shows, eventos gastronômicos, muito life style e saúde.

Ainda dá tempo de conhecer ou voltar à Casas Conceito e ver os ambientes de:

Adélia Estevez – Loft Palm Beach

Adriano Mascarenhas & Viviane Vieira (SoteroArquitetos) – Refúgio Baía de Todos-os-Santos

Alexandre Nalin – Home Theater Sarakiniko

Aline Cangussú – Living Mônaco

Ana Claudia & Ana Paula Nonato – Living com Jantar Praia da Gamboa

Bruna Milcent, Fernanda Milcent & Renan Saturnino (M100 Arquitetura) – Refúgio do Forte

Daniela Lopes – Living Praia de Mar Grande

Fabiane Lessa – Bangalô Maldivas

Flávio Moura – Spa e Casa Kohler Vik Beach

Gabriel Magalhães, Luís Claudio Souza & Hugo Ribeiro – Suíte Creta

Grazielle Piccolo – Recanto Playa Del Carmen

Ivan Rocha & Carlos Pinillos – Refúgio Ilha de Paros

José Marcelino – Ilha Bimbarras

Licia Loureiro – Paisagismo Ilha Bimbarra e Eventos Ibiza

Mally Requião – Home Theater Vhadoo

Mariana Castro – Estar e Jantar Taormina

Marcus & Ivane Barbosa – Lounge SDB Portofino

Mário Figueiredo – Loft Tulum

Marlon Gama – Living Porto Vecchio

Mila Liberato – Refúgio Trancoso

Nágila Andrade – Cozinha Bodrum

Nathália Velame – Refúgio Itacaré

Rebeca Brasileiro – Eventos Ibiza

Roberto Leal & Naíssa Vieiralves – Living Barra Grande

Rodrigo Rocha & Marcelo Rodrigues (Rocha e Rodrigues Arquitetura) – Living Zamá

Rogério Menezes – Living Formentera

Simone Selem – Living Capri

Tania Facchinetti & Joilson Barbosa – Jardim de Alah

Thaís Bragga – Estar Mykonos

Wagner Paiva – Living Navaggio

Patrocinadores

Vitrine das tendências do mercado de arquitetura, design e paisagismo, a Casas Conceito se consolidou como espaço para ativação de marcas dos mais diversos segmentos e atrai parcerias de peso. São patrocinadores a Bahia Marina, Ilhas Bimbarras, Kohler, Sherwin-Williams, Placo, Saint-Gobain Glass, Shopping da Bahia. Apoio: Lider Interiores, Pavimenti, Transparence Vidros, Home Design, D’Cores Tintas, Prefeitura de Salvador, Paiva Ribeiro Engenharia e Divisaglass.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.