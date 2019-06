Ultra banda larga fixa da TIM chega a Camaçari

Chegou a vez de Camaçari contar com os serviços da TIM Live, ultra banda larga fixa da TIM, que oferece velocidades a partir de 150M, chegando a 2Gbps. Uma das mais importantes frentes de negócio da companhia na linha de crescimento, o serviço segue um ritmo de acelerado de expansão na Bahia, desde o lançamento no ano passado, quando chegou primeiro em Salvador. Atualmente, além da capital baiana, o produto, que utiliza tecnologia de fibra óptica FTTH (Fiber to the Home), está disponível em Lauro de Freitas. No país, apenas 17 cidades estão conectadas por meio desta tecnologia.



A TIM Live permite que a fibra chegue até a casa do cliente, trazendo maior rapidez na navegação e estabilidade de conexão. “O mercado baiano tem respondido muito bem as nossas ofertas desde o lançamento em Salvador e a expansão da TIM Live no estado é um pedido dos próprios consumidores. Com este projeto chegamos, em menos de um ano, ao terceiro município da Bahia com o melhor da tecnologia de fibra”, comenta Denis Ferreira, head da Unidade Residencial TIM

A TIM Live tem parcerias de entretenimento como canais como a FOX, Esporte Interativo Plus, Cartoon Network Já e Looke. Os novos conteúdos dos canais online estão inseridos nas ofertas em combos diferentes, de acordo com a velocidade contratada. Esporte Interativo, Cartoon Network e Looke já são parceiros da TIM desde junho de 2017, no segmento pós-pago móvel, com o TIM Black. A novidade na ultrabanda larga é a associação com a FOX Networks Group e o plano FOX+, permitindo ao cliente assistir a filmes, séries, documentários, esportes ao vivo, programas infantis e reality shows de 11 canais online diferentes na sua casa com muita velocidade e estabilidade na conexão: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX, FX, FOX Life, FOX Premium 1, FOX Premium 2, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids e Baby TV.



Planos

Os planos TIM Live Ultrafibra oferecidos na região vão de 100 Mega a 2 Giga de velocidade, cada oferta tem seu pacote de conteúdos. Os serviços também podem ser comprados de forma avulsa, permitindo ao consumidor ter liberdade para fazer a melhor combinação para seu perfil de uso.

Todos os planos contam com o TIM Live Fone, que funciona na tecnologia VoIP (Voz sobre IP). Basta o cliente conectar qualquer aparelho telefônico ao modem para realizar as chamadas. Estão incluídas ligações ilimitadas locais para fixos de qualquer operadora, sem custo adicional. A partir do plano de 150 Mega, são incluídas também chamadas ilimitadas para fixos de todo o Brasil. Os planos de 1 e 2 Giga contam ainda com uma franquia de longa distância internacional.

A partir do plano de 300 Mega o cliente recebe o serviço de Power Wi-Fi, com equipamento de extensor do sinal de internet sem fio, garantindo assim a melhor experiência de cobertura dentro da residência. Ainda é possível utilizar o TIM SOS, que oferece uma assistência técnica por telefone para auxiliar o usuário na configuração de seus devices (tablets, home theater, notebook, impressoras, console de jogos, etc), em instalações de software e outros itens.



Pacotes e serviços

Outro benefício incluso na mensalidade é o pacote de proteção. São quatro serviços diferentes, disponíveis de acordo com o plano contratado: TIM Protect Segurança, que previne e elimina vírus dos devices cadastrados; IM Protect Backup, com opção de armazenamento de arquivos na nuvem; TIM Protect Filhos, solução completa para os pais monitorarem a localização das crianças e suas atividades na internet; e TIM Protect Wi-Fi, que protege a conexão de aparelhos em redes públicas.

As ofertas TIM Live Ultrafibra contam ainda com dois novos serviços de valor adicionado: TIM Banca Virtual – com as principais revistas do Brasil reunidas em um único aplicativo – e o TIM Live Ensina, que entrega um vasto conteúdo para estudos e aprendizado, ideal para pesquisas escolares, vestibular, reforço para o ENEM etc. Para conferir as novas ofertas e áreas de cobertura, basta entrar no www.tim. com.br/timlive ou ligar para 0800 880 4141.

