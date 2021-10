Um dia após assassinato de idosa, lojas no Ondina Apart são roubadas

No dia seguinte ao assassinato da idosa Maria Helena Mazzei, de 67 anos, mais um crime é registrado no Ondina Apart Hotel, em Ondina. Desta vez, bandidos arrombaram um restaurante, uma loja de moda fit e uma academia e levaram pelo menos três computadores e aparelhos celulares na madrugada desta sexta-feira (1º). Os criminosos tiveram acesso ao local pulando o muro dos fundos do hotel.

“Realmente fizeram tudo isso. Vieram pelo lado da praia. Mas o que mais me assusta é a fragilidade na quantidade de seguranças, porque são poucos para dar conta de toda a área. Aqui se encontram muitos idosos com uma condição social boa e acabam ficando vulneráveis. Eles vêm para cá por conta das facilidades de se morar num apart hotel, onde se tem de tudo”, contou um dos empresários que teve o estabelecimento arrombado.

Moradores e donos de lojas do apart hotel disseram que logo cedo viram a movimentação de policiais civis no local. Eles chegaram a pensar que a presença ainda era pelo caso da morte da idosa. “Somente depois dei conta de que houve os arrombamentos”, declarou um morador.

A reportagem pediu um posicionamento à direção do Ondina Apart Hotel. A Polícia Civil foi também procurada para saber se alguma ocorrência foi registrada e quais as medidas que foram adotadas. Até o momento não houve respostas.

Morte de idosa

Maria Helena Mazzei Pereira foi encontrada morta no quarto do apartamento em que vivia no Ondina Apart, em Ondina, na madrugada desta quinta-feira (30). Um parente da vítima já a encontrou sem vida, e deu por falta de alguns objetos pessoais de valor de Maria Helena na casa. O crime aconteceu na noite desta quarta.

O corpo da vítima, que era sogra do secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório (casado com Fabiola Mazzei Pereira desde 2014), tinha lesões no rosto e na perna esquerda.

Equipes do núcleo de capturas e da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) prenderam ainda na manhã de ontem, no bairro da Liberdade, em Salvador, o suspeito de matar Maria Helena Mazzei Pereira, 67 anos, em um apart hotel em Ondina. O suspeito confessou o crime e informou que escondeu, em uma caixa de energia na Liberdade, um celular subtraído na ação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, o acusado é contratado de uma imobiliária e tinha acesso ao imóvel há cerca de uma semana, pois dois apartamentos do prédio estavam sendo reformados – inclusive o que foi alvo da ação criminosa. Ele confessou a morte da idosa, além de ter praticado violência sexual contra ela.