Um dia após roubo, carro de Saulo Fernandes é recuperado pela polícia

João Lucas (à direita) e amigo (Foto: Reprodução/Instagram)

O carro do cantor Saulo Fernandes foi recuperado pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (2) após ser abandonado no bairro de Cazajeiras X. O veículo, uma Land Rover Discovery, havia sido roubado no último domingo (1º), no bairro de Itapuã.

No momento do assalto, o carro estava sendo dirigido pelo filho de Saulo, o modelo e empresário João Lucas, que estava acompanhado de amigos.

O grupo, que costuma surfar na região, procurava uma vaga para estacionar o carro, quando foi abordado pelos criminosos. Não há detalhes de como ocorreu a abordagem, mas nenhum dos ocupantes do veículo ficou ferido.

Saulo estava em viagem no momento do assalto e ficou sabendo da notícia através de familiares.

Ainda não há informações sobre os autores do crime. As investigações seguem com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).