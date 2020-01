Um dos melhores hotéis do mundo fechará para reforma

Hotel La Mamounia, no Marrocos (Foto: Divulgação)

O hotel La Mamounia, um dos mais exclusivos e caros de Marrakech, no Marrocos, ficará fechado por cerca de 3 meses, entre maio e setembro de 2020, para uma grande reforma.



O estabelecimento, que tem 5 estrelas, é um ícone do país e foi inaugurado em 1923, já tendo hospedado nomes importantes da história mundial, como Charles Chaplin e Winston Churchill.



O La Mamounia também foi consagrado, durante alguns anos - inclusive em 2018 - como melhor hotel do mundo por títulos como a Condé Nast Traveller, especializada em turismo de luxo.