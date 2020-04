Um guia para pedir delivery de vinho em Salvador

Temos muito com o que nos preocupar nos dias atuais, mas sem vinho a gente não vai ficar. Garanto! Há uma boa quantidade de estabelecimentos por toda Salvador e ecommerces que estão a postos para garantir nosso suprimento semanal da bebida, seja com entrega ou garantindo uma retirada segura no balcão.

Para você ter uma noção: tem tanta gente pedindo brancos, tintos, rosés e espumantes em casa que só na Salvador Wines (loja virtual de Instagram) vendas em março aumentaram 60% em relação a fevereiro.

Mas, como a compra será virtual, é preciso ter alguns cuidados. Se o atendimento for personalizado e você puder conversar com o(a) vendedor(a), peça para ver a garrafa. Não compre rótulos manchados, rasgados, com rolhas estufadas e sem cápsula.

Caso seu produto chegue nessas condições (e você não tenha sido avisado), solicite troca ou reembolso. Você tem um prazo de sete dias, contados a partir do recebimento do produto, para se arrepender da compra e devolver (garrafa intacta, é claro).

Além disso, fique atento às safras em vinhos sem estágio em madeira e em espumantes jovens. Quanto mais antigas, maiores são as chances de oxidação da bebida. Tente manter uma margem de até 2 anos para os brancos, espumantes e rosés; e 4 para tintos sem carvalho.

Também desconfie de vinhos envelhecidos que, embora especiais e feitos para esperarem longos anos até serem abertos, estejam sendo vendidos a preço muito abaixo do normal. Não sabemos se aquela garrafa foi exposta a uma luz direta e/ou intensa, ou se foi armazenada em locais muito quentes. Caso queira arriscar, priorize estabelecimentos que garantam boas práticas na estocagem.

Harmonizações triviais - Além de garantir em casa o estilo de vinho que você mais gosta, tente comprar rótulos versáteis ou que combinem com comidas do dia-a-dia. Rosés; brancos leves e jovens como os Vinhos Verdes, rótulos de Pinot Grigio, Sauvignon Blanc e Chardonnay são ótimas escolhas. Espumantes vão bem com quase tudo!

Também tenha pelo menos um tinto jovem de médio corpo, pois eles acompanham muito bem as massas com molhos de tomate, pizzas com embutidos , carnes grelhadas leves e até um hambúrguer. Adquira um bom Merlot brasileiro, um Chianti Rosso, um Tempranillo jovem da Espanha e um Bonarda argentino, principalmente de vinícolas mais descoladas. Carménère também entra na cota!

Quando o rótulo chegar em sua casa, não esqueça de higienizar a garrafa com água e sabão ou álcool em gel antes de servir. Caso tenha, use um corta-gotas para evitar o contato da bebida com a parte externa do gargalo. E, enfim, aproveite!

Estabelecimentos que entregam em sua casa:

AB Wines - Adega repleta de rótulos exclusivos na capital. Contato: 99136-8755

Adega Terroir - Carta de vinhos mais raros e de pequena produção. Contato: 99957-9505

Best Wine Delivery - Vinhos finos a partir de R$ 27,90. Pedidos somente via iFood.

Casa Dez - Dá pra pedir não apenas vinho, mas todas as bebidas do estabelecimento. Contato: 99993-8417

Cave Queijos - Vinhos perfeitos para harmonizar com a seleção exclusiva de queijos da casa. Contato: 98884-7496

Grand Cru - Descontos progressivos de até 30% e catálogo no site www.grandcru.com.br. Contato: 99616-9558

Pão & Vinho - Boa opção para quem mora em Stella Maris e região. Contato: 99908-7015

Pasta em Casa - Rótulos a partir de R$ 40, que podem ser pedidos com pratos da casa. Contato: 99904-2244.

Sala de Vinhos - O estabelecimento tem variedade e preço de distribuidora. Contato: 99994-8888

Salvador Wines - Vinhos a partir de R$ 35 e sem taxa de entrega na RMS. Contato: 99142-6412

Vinoteca - Rótulos a partir de R$ 35 e opções de comidinhas para harmonizar. Contato: 3016-6534.

Wine Delivery - Entrega em até 3h para Salvador e RMS; tem pagamento facilitado via Mercado Pago. Contato: 98503-5746.