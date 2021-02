Um morre e seis são baleados em 'baba' de rua na Avenida Jequitaia, no Comércio

Sete pessoas foram baleadas na Avenida Jequitaia, em frente ao Posto de Gasolina Pilar, na região do Comércio, em Salvador. Uma delas morreu.



De acordo com informações do posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado, o grupo disputava um baba na rua, quando homens em um carro e em uma moto chegaram atirando. Não há informações sobre quantos homens estavam no carro e na motocicleta.



Segundo o boletim da Secretaria de Segurança Pública, Fábio Souza Santos, de 27 anos, morreu no local, às 14h17. Os outros seis baleados, que disputavam a partida de futebol, deram entrada no Hospital Geral do Estado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.



Ainda de acordo com a polícia, os baleados são Tiago Jesus Silva, de 24 anos; Moisés Souza, de 27 anos; Rogério de Jesus Santos, de 32 anos; Kauã Santos Ribeiro, de 18 anos; e um homem de identidade ignorada. Além do menor I.S.S, de 17 anos.