Um novo clássico

Uma peça clássica pode ser ressignificada e ganhar uma estética muito mais moderna e versátil, podendo ser usada a qualquer hora do dia. Já imaginou um casaco estruturado, mais sofisticado, pintado com uma cor bem vibrante? Ou aquela camisa de alfaiataria tradicional que ganha uma modelagem mais oversized? Atrás de uma boa inspiração? Então, vale aquela espiadinha na coleção da marca paulistana Loft 747 (loft747.com.br), batizada de Energy, bem nessa pegada.

Olho nelas

As papetes tratoradas são as sandálias queridinhas das fashionistas. Para deixar os looks ainda mais conectados com as informações de moda, elas adicionam meias de cano médio no intuito de criar produções bem esportivas. Rolou sentimento? Descola a sua no e-commerce da Dafiti (dafiti.com.br). Custa R$ 89,9.

Cabeça feita

Ele é clássico e vai das quadras esportivas até os looks mais urbanos. O boné da Nike (nike.com.br) é aquela peça “tem que ter” e se destaca pela cor caramelo, um tom que adiciona aquela sofisticação nos visus mais descolados. Preço: R$ 129,99.

Objeto de desejo

Esse modelito da Rare Glasses (rareglasses.net) é um hit nas redes sociais e tem como inspiração a moda contemporânea e retrô. A peça com vibe beeem esportiva, ainda carrega proteção UV 400 contra os raios ultravioleta. Você leva para casa por R$ 99. Um achado!





Não sai de moda

Está a fim de criar uma produção com pitada retrô? Vai de pochete. O acessório virou febre e injeta uma bossa e tanto no look de todo santo dia. O vixe amou esse modelo colorido que ainda é amigo do bolso, custa R$ 59,9. Onde achar? E-commerce da Baggagio (bagaggio.com.br).

Curingão

A calça cargo com lavagem jeans é aquela peça que funciona como um bom curinga em qualquer guarda-roupa. Afinal, dá para criar um look bem casual com ela, para os melhores momentos de lazer, como também é possível levar o modelo para passear no escritório ou até na balada. Essa da foto, você arremata na loja virtual OQVEstir (oqvestir.com.br), sai por R$ 250,9 e é da marca Levi’s.