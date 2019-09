Um novo olhar: veja como se preparar para dominar a realidade aumentada

Muita gente ainda tem uma resistência quanto a estas mudanças, outras têm medo de serem substituídas e uma geração está nascendo em meio a isso tudo. Porém, com certeza, existem aqueles que vão lembrar como foi animado capturar pokémons com o game que virou febre há três anos e obteve mais de 100 milhões de downloads só nos primeiros seis meses após ser lançado.

O Pokémon Go é só um exemplo divertido do real impacto desta [A. R] Evolução promovida por inovações tecnológicas como a realidade aumentada e a inteligência artificial. Mas como se preparar para dominá-las? Talvez não seja tão fácil quanto caçar monstrinhos virtuais. Vai ser preciso ampliar a visão.

Depois de promover o debate sobre como o homem e a máquina podem andar juntos nessa nova era tecnológica, o Fórum Agenda Bahia 2019 - que comemora este ano sua 10ª edição - traz para o centro das discussões as inovações tecnológicas que pautam um novo olhar sobre o futuro.

O evento acontece no dia 3 de outubro (uma quinta-feira), no Senai Cimatec, em Piatã. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oferta.correio24horas.com.br/agendabahia10anos.

Desafio

E em tempos de mudanças desafiadoras, as aplicações da realidade aumentada estão cada vez mais presentes do que se imagina. No Setor Industrial, muitas empresas têm utilizado a R.A para acelerar os processos de manutenção e manufatura, reduzindo custos operacionais. Também há experiências em setores da Construção Civil, Educação, Agronegócio e no mercado consumidor (veja mais detalhes abaixo).

“A realidade aumentada é uma tecnologia transformadora e sua aplicação mudará para melhor a vida de muitas pessoas. A tecnologia permite ampliar a percepção humana do entorno ao adicionar informações que antes só estariam disponíveis nos computadores”, define o gerente de Supercomputação do Senai Cimatec, Adhvan Furtado.

Campo de visão

Centro de referência nacional na área de manufatura avançada e indústria 4.0, o Senai Cimatec se destaca com o projeto junto a Embraer para a otimização de processos de manutenção e operação, que reduz do tempo de parada de aviões.

“Somos um mercado em crescimento, mas de muito potencial. Precisamos ampliar a adoção de tecnologias transformadoras, como inteligência artificial e realidade aumentada e virtual nas empresas baianas. Desta forma, poderemos crescer nossa produtividade e sermos mais competitivos globalmente”.

De fato, a tecnologia não só vai mudar, como já está mudando a forma de ver o mundo, até mesmo para quem tem dúvida sobre onde pendurar um quadro na parede sem o risco de provocar um vazamento - isto porque não falta muito para ver na tela do smartphone a projeção das redes hidráulica e elétrica da construção.

“A transformação é inevitável, portanto, precisamos nos preparar da melhor forma possível, nos mantendo atualizados com a tecnologia e suas funcionalidades. Educação é fundamental”, defende Furtado.

Mais experiências

Não se admire se um dia, ao acessar o Google Maps pelo Android ou iOS e ver a caminhada que precisa dar até o seu destino ganhar um destaque na tela. Isto porque o Google adicionou no último mês o recurso de realidade aumentada na sua ferramenta de localização. Também é possível utilizar a R.A no Lens, na Busca e em algumas exposições no Google Arts & Culture.

“Estamos trabalhando com parceiros como NASA, New Balance, Samsung, Target, Visible Body, Volvo e Wayfair para exibir seu próprio conteúdo na pesquisa. Portanto, esteja estudando anatomia humana na escola ou comprando um par de tênis, você poderá interagir com modelos 3D e colocá-los no mundo real, diretamente da Busca”, afirma a gerente de comunicação do Google Brasil, Fernanda Guzzo.

As respostas visuais ampliadas devem ser estar cada vez mais presentes, como ressalta Fernanda: “O Google vem explorando inúmeras novas maneiras de inserir Realidade Aumentada em dispositivos, como várias atualizações anunciadas no início deste ano. E, em breve, iremos disponibilizar para os usuários em todos os mercados com idioma suportados”, completa.

O Fórum Agenda Bahia 2019 é uma realização do CORREIO, com patrocínio da Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura de Salvador, Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) e Rede Bahia e apoio da Braskem e DD Education.





CINCO APLICAÇÕES DA REALIDADE AUMENTADA (A.R)

Indústria A Ford é a primeira montadora na América Latina a usar a tecnologia de realidade aumentada no pós-venda. O projeto-piloto de Assistência Técnica Remota com Realidade Aumentada teve inicio no primeiro semestre deste ano em dez concessionárias de diferentes regiões do Brasil e deve se expandir para toda rede até 2020. “A ferramenta é composta de óculos especiais com câmera e microfone que os mecânicos da oficina usam para inspecionar o veículo e se comunicar com engenheiros da fábrica. Estes podem acompanhar exatamente o que o técnico está vendo e contam também com recursos gráficos que facilitam a transmissão de instruções”, explica o especialista em Tecnologias Remotas da Ford, Christian Salgueiro. O uso de realidade aumentada no auxílio técnico à distância reduziu significativamente o tempo de um veículo parado na oficina. “Resolvemos problemas no nascedouro, acompanhando os reparos e analisando com profundidade. Além disso, evitamos deslocamento desnecessários dos nossos engenheiros, agilizando a conclusão do problema”, acrescenta.

Ford utiliza a realidade aumentada para agilizar a manutenção nos serviços de pós-venda

(Foto: Divulgação)

Educação Há mais ou menos um ano, a plataforma PlayKids passou a utilizar realidade aumentada no PlayKids Explorer. As histórias e brincadeiras misturam o real e o virtual, como destaca o general manager de produtos offline do PlayKids, Leonardo de Paula. “A realidade aumentada tem inovado muitos campos profissionais, especialmente mercados relacionados ao entretenimento e à educação. Neste momento, nós reformulamos o produto Explorer e a realidade aumentada faz parte das missões que as crianças recebem em cada kit: além do livro, elas usam o KODE, nosso assistente virtual, por meio de um aplicativo para interagir e participar ativamente da história”. Com o Explorer, as crianças vivem uma aventura diferente a cada mês. "Além de todo esse aspecto lúdico de os pequenos conseguirem ver, por exemplo, um dinossauro em realidade aumentada, nós estamos inserindo o uso da tecnologia de forma natural e gradativa, preparando as crianças para o futuro, onde a interação com a tecnologia será constante e precisa ser saudável”.

Construção Civil A realidade aumenta é uma ferramenta que vem ganhado espaço em diferentes mercados, e na construção civil isso não é diferente. Na MRV, por exemplo, ela está integrada a uma aplicação mobile com a modelagem, o BIM (BUILDING INFORMATION MODEL), gerando em dispositivos móveis projeções 3D virtuais de partes dos projetos ou mesmo projetos inteiros. “Cada prancha de projeto possui um QR Code que, uma vez aberto em um celular ou tablet, projeta o modelo BIM 3D. A tendência é ampliar o uso e acredito que os capacetes usados pelos colaboradores das obras evoluam, possibilitando acoplar um mix de realidade aumentada, facilitando ainda mais o trabalho nos canteiros”, afirma o gestor executivo de Inovação da MRV, Flávio Vidal. A empresa está investimento, atualmente, R$ 50 milhões em inovação, como pontua, ainda, Vidal: “A realidade aumentada faz parte do leque disponível e aplicado pelos engenheiros nas obras, facilitando a interpretação de projetos. Conseguimos ter mais assertividade, agilidade, otimização das atividades, além da ampliação da compreensão do projeto por todos”.

Consumo As embalagens das maçãs da linha Looney Tunes comercializadas pela Rasip, empresa controlada pela RAR (Raul Anselmo Randon), ganharam há um mês realidade aumentada nos packs, dando vida aos personagens. Para ativar o recurso, basta apontar a câmera do dispositivo móvel conectado à internet para o código impresso na embalagem e ter acesso ao conteúdo virtual, que permite ainda que as imagens sejam salvas na galeria do aparelho. “Essa tecnologia de interação entre ambiente virtual e real permite, entre outras coisas, um nível maior de aproximação da marca com os clientes. No caso da novidade lançada pela RAR, direcionada ao público infantil, São 3 tipos de jogos com os personagens Looney Tunes. As crianças podem jogar ou mesmo tirar fotos com os personagens”, pontua o diretor-superintendente da RAR, Sergio Martins Barbosa. As atividades de realidade aumentada da linha Looney Tunes da RAR têm até música. “Queremos ampliar o reconhecimento e, por consequência, a fidelização dos clientes. Ações como esta da realidade aumentada fazem parte desta estratégia”.

Embalagem dá acesso a conteúdo virtual de realidade aumentada para atrair as crianças

(Foto: Divulgação)

Agronegócio A realidade aumentada permite um ganho de agilidade nos diagnósticos no campo, como ressalta o diretor-executivo do iCrop, André Boncompani. A empresa de soluções para o agronegócio desenvolveu um aplicativo de Gestão de Irrigação, que utiliza a realidade aumentada para visualizar as informações da lavoura. “Desenvolvemos um aplicativo para facilitar o trabalho de quem está diretamente ligado à rotina do campo. Nosso aplicativo é completamente focado na experiência do irrigante e na facilidade para que qualquer um dentro da fazenda possa entender e decidir a irrigação de forma rápida, prática e sem ter que consultar tabelas, como era feito antes”, afirma. O produtor pode também visualizar o mapa da fazenda com as áreas plantadas exibidas de acordo com o nível de umidade do solo e ter acesso aos dados das estações meteorológicas estrategicamente distribuídas. “A realidade aumentada tem essa capacidade de produzir imagens completas de forma intuitiva e auxiliar nas decisões e diagnósticos de forma muito mais prática”, completa Boncompani.





COMO ACOMPANHAR ESTA REVOLUÇÃO?

“Todos estamos sendo e vamos continuar impactados ao longo dos anos por tantas mudanças. O aprendizado, cada vez mais, precisará ser constante”. Para a curadora do Fórum Agenda Bahia, Rachel Vita este é o principal desafio diante de toda esta transformação tecnológica, ou melhor: revolução.

'A tecnologia é um instrumento', afirma a curadora do Fórum, Rachel Vita

(Foto: Divulgação)

Em entrevista ao CORREIO, a curadora comentou as principais novidades para a 10ª edição do evento, que acontece no dia 3 de outubro, no Senai Cimatec, em Piatã. As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site oferta.correio24horas.com.br/agendabahia10anos. A seguir, confira mais detalhes sobre a edição comemorativa de 10 anos do Fórum.

Quais as novidades do Agenda Bahia deste ano?

O tema do Fórum Agenda Bahia é [A.R] evolução. Além das Arenas do Conhecimento e da Vivência, que permitem um mergulho do público no tema proposto, o Jornal Correio, junto com seus parceiros, vai oferecer 'degustações' de Realidade Imersiva.

Vamos debater sobre Realidades Imersivas, mas também Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Reconhecimentos Facial e de Voz e Machine Learning.

Qual a importância de trazer as aplicações da realidade aumentada para o centro das discussões?

A Realidade Aumentada será o fio condutor para trabalharmos os novos olhares para esses novos tempos de transformação digital. Nosso foco não é a tecnologia. Mas o homem.

São as pessoas que fazem as empresas, os governos, as cidades. A tecnologia é um instrumento. Como acompanhar essa revolução?

É isso que queremos debater com nossos especialistas, trocar com a plateia do Agenda Bahia e contribuir para o desenvolvimento mais sustentável.

Que tendências serão apresentadas?

Pela manhã, Peter Kronstrom, vai mostrar as tendências nas empresas, nos mercados e nos comportamentos, e Rodrigo Baggio, o empoderamento digital, de qualquer um de nós, especialmente em comunidades e seus impactos nas cidades. De tarde, painel e oficinas, com o que há de melhor na Bahia.

O evento chega a sua 10ª edição, sempre estimulando ideias inovadoras. Qual o legado construído pelo Agenda Bahia?

O Fórum tem como princípio privilegiar a diversidade. É desse encontro de saberes, com diferentes pessoas, de diversos setores da sociedade, que encontramos as melhores soluções.

Trouxemos holofotes para temas como inovação, infraestrutura, agronegócio, turismo, educação, capacitação, competitividade e sustentabilidade. Temos diversos relatos de pessoas impactadas.

Que através da troca de experiência no Agenda Bahia puderam levar novas contribuições para seus negócios, comunidades, cidades e também para suas famílias. Esse é nosso maior legado.





FÓRUM AGENDA BAHIA 2019

Quando 03 de outubro das 8h às 17h30

Onde Senai Cimatec - Avenida Orlando Gomes, Piatã

Inscrições gratuitas e programação completa no site oferta.correio24horas.com.br/agendabahia10anos