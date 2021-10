'Um novo tempo apesar dos perigos': os desafios do pós-pandemia em 8 áreas

O tempo, esse senhor tão bonito, transforma velhas formas do viver e, apesar dos castigos que nos impõe, ele segue e muda tudo o tempo todo. Compositor de destinos, o tempo é também o maestro da vida. E nessa sinfonia, nos trouxe até esse interlúdio pandêmico. Apesar de toda a fadiga, injustiça, pecados e enganos, temos a esperança para nos socorrer. Pouco sabemos dos próximos atos, mas é possível ver algumas pistas.

O instante é de refletir, cooperar, experenciar, inovar e ressignificar. É o Tempo 21, tema da nova edição da Agenda Bahia. Neste ano, o evento revelador de tendências globais apresenta oito trilhas de conhecimento em um formato inédito. Os caminhos que apontam o porvir estão mapeados em sonhar, criar, incluir, educar, vida ao ar livre, movimentar, ressignificar e alimentar. Curadora de conteúdo do Agenda Bahia, a jornalista Rachel Vita explica cada uma das trilhas:

Sonhar "Resgatar a arte de sonhar é essencial para construir o futuro. Seja pela sabedoria ancestral, pelo impacto mental do distanciamento social ou pela importância do dormir para construir futuros".

Criar " Nessa trilha, temas como ESG, Trabalho, Figital, impacto social e Economia Criativa ganham destaque".

Incluir "A ideia aqui é ter uma conversa franca com especialistas sobre o poder transformador da inclusão".

Educar "Debate sobre como a educação pode engajar, acolher, ensinar e nos preparar para novos tempos".

Vida ao ar livre "As cidades já não são as mesmas. Nem pessoas, empresas e governos. A proposta é convidar quem está pensando o Viver impactado pelas mudanças do clima, ‘Cidade 15 minutos’; e pela ‘floresta’ nas cidades’".

Movimentar "Vamos debater sobre a mudança de comportamento do cidadão; a mobilidade sustentável e a nova dinâmica do Turismo".

Ressignificar "Do autoconhecimento à relação com sociedade. O que é essencial ressiginificar no Tempo 21?".

Alimentar "Queremos mostrar a rastreabilidade sustentável dos alimentos como diferencial competitivo e quais são as mudança de hábitos de consumo e na produção".

Todo esse contexto é explorado em um programa audiovisual de 2 horas dividido em quatro atos e disponibilizado nas plataformas digitais do CORREIO. Nele, a jornalista Rosana Jatobá, debate com 11 participantes com expertises complementares: David A. Wilson, consultor de diversidade, americano de nascimento que vive na Bahia; Demetrio Teodorov, futurista e estrategistas de marcas como a BRF; Karine Oliveira, fundadora da Wakanda Educação Empreendedora; Felipe Mendes Castanhari, youtuber eleito pela Forbes como um dos trinta jovens mais promissores do país;

Bárbara Carine, idealizadora da escola afro-brasileira Maria Felipa; Carlos Cadena-Gaitan, ex-secretário de Mobilidade da cidade de Medellín (Colômbia) eleito líder de sustentabilidade do Futuro em 2015; Nivaldo Vieira de Andrade Júnior, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Ufba e ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Rachel Biderman, vice-presidente para as Américas da Conservation International; e Sidarta Ribeiro, neurocientista, escritor, professor e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

A própria Rosana é especialista na agenda ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), sigla que tomou conta do mundo dos negócios e que mostra que em nome de um futuro melhor, as empresas precisam estar comprometidas com o meio ambiente, a responsabilidade social e a boas práticas de governança corporativa.

Não adianta fugir, tudo agora está por um segundo. Mas o compositor de destinos é do bem, e é possível que depois do adágio, a humanidade dance o minueto.

