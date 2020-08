'Um ponto de bom tamanho', diz Élber após empate com o São Paulo

O ponto conquistado pelo Bahia no empate por 1x1 com o São Paulo no Morumbi, na noite desta quinta-feira (20), foi importante para o início do tricolor no Brasileirão, mas deixou o Esquadrão com a sensação de que era possível mais.

Depois de abrir o placar com Rossi, o Bahia levou o empate aos 40 minutos do segundo tempo e deixou o triunfo escapar. O atacante Élber lamentou o resultado, mas valorizou o ponto conquistado na partida.

O camisa 7 teve a chance de fazer o segundo gol do Bahia quando o jogo ainda estava 1x0, mas viu Tiago Volpi fazer a defesa.

"A gente sabia que seria um jogo complicado, a equipe do são é qualificada, apesar de estar passando por um momento complicado. Eu tive a oportunidade de fazer o segundo gol, infelizmente peguei errado na bola e o Volpi teve a felicidade de defender. Mas sair com um ponto daqui está de bom tamanho", disse Élber.

"Na hora a gente tem que decidir, tentei dar um toque por cima, mas é ter a cabeça boa para continuar com o foco de colocar o Bahia nas primeiras colocações. É isso que nós vamos fazer", continuou ele.

Com o resultado, o Bahia se mantém na quarta colocação do Brasileirão, com sete pontos em três jogos. O tricolor tem um jogo a menos por conta da partida contra o Botafogo, pela primeira rodada, que foi adiada para o dia 29 de setembro.

O Bahia segue longe de Salvador na sequência da competição. O próximo compromisso do Esquadrão na Série A será no domingo (23), quando visita o Ceará, às 20h, no estádio do Castelão, em Fortaleza.