Um quarteto fantástico morando num trio elétrico no meio do Carnaval de Salvador

As definições de melhor forma de viver o Carnaval de Salvador foram atualizadas com sucesso. Aliás, um sucesso meteórico, garantido ao estudante potiguar Lincoln Medeiros, 26 anos, grande vencedor da promoção #MorarNoCarnavalSkol promovida às vésperas da festa.

O bilhete premiado veio com uma frase publicada nas redes sociais da Skol, que renderam ao fã de Claudia Leitte a hospedagem num motorhome disfarçado de trio elétrico bem no meio do Circuito Barra-Ondina.

Lincoln sarra num dos dois quartos com ar-condicionado e câmera de segurança que ele e os amigos ficaram (Foto: Divulgação/Skol)

Acha que não pode melhorar? Pois acho que melhora, e muito, quando eu contar que além de passagem, hospedagem, comida e bebida '0800', ainda deu pra trazer na ponga três amigos.

Os escolhidos foram o jornalista Anderson Lira, 28, o gerente Guto Maracajá, 35, e o supervisor Ricardo Fercondini, 25, que vivem no Rio Grande do Norte, mas de quem Lincoln se aproximou em outubro de 2018, por aqui mesmo, durante a Micareta Salvador.

Anderson, Ricardo, Guto e Lincoln de roupão, na varanda de 'casa', bem em frente ao Morro do Gato (Foto: Divulgação/Skol)

O elo para a amizade eterna, selada agora numa tatuagem com o desenho do trio-hotel, tem um nome: Claudia Leitte. Foi para vê-la que os quatro vieram àquela micareta. Mas neste Carnaval, o encontro foi diferente: ao invés da distância do palco, a presença ao vivo, com direito a beijos, abraços e selfies. “Quando a gente viu Claudinha, nos desesperamos”, relembra Anderson Lira, com lágrimas nos olhos.

Fãs de Claudinha, eles tiveram um momento exclusivo com a cantora, em camarote (Foto: Reprodução/Instagram)

É a pessoa mais iluminada que eu já conheci”, resume Lincoln, que há 12 anos acompanha “cada dia” da vida de sua estrela.

Casa de vidro

E não foi só Claudinha que foi estrela e fez a alegria do quarteto. Quase todos os artistas que passavam pelo trio-morada cumprimentavam os sortudos. “Márcio Victor perguntou se a gente tava morando aqui e se tinha lugar pra ele também”, relembra Guto.

O quarteto na varanda do trio-morada, no qual recebeu convidados famosos (Foto: Gabriel Magalhães/Skol) Vários artistas interagiram com os rapazes durante a passagem pelo Morro do Gato (Foto: Gabriel Magalhães/Skol) Tatuagem dentro da cozinha exclusiva do trio, que foi confundida com o Quarto de Vidro do BBB (Foto: Gabriel Magalhães/Skol) Experiência ainda mais inesquecível agora que ficou marcada na pele (Foto: Gabriel Magalhães/Skol) Turma tinha bebida à vontade, e não poupou o fígado nesse Carnaval (Foto: Gabriel Magalhães/Skol) Além do Camarote Skol, bem ao lado do motorhome, turma também teve acesso ao trio Skol Pagodão (Foto: Willian Aragão/Skol) Quarteto acompanhou a La Fúria no Campo Grande de cima do trio Skol Pagodão (Foto: Willian Aragão/Skol)

O quarteto na varanda do trio-morada, no qual recebeu convidados famosos (Foto: Gabriel Magalhães/Skol) Vários artistas interagiram com os rapazes durante a passagem pelo Morro do Gato (Foto: Gabriel Magalhães/Skol) Tatuagem dentro da cozinha exclusiva do trio, que foi confundida com o Quarto de Vidro do BBB (Foto: Gabriel Magalhães/Skol) Experiência ainda mais inesquecível agora que ficou marcada na pele (Foto: Gabriel Magalhães/Skol) Turma tinha bebida à vontade, e não poupou o fígado nesse Carnaval (Foto: Gabriel Magalhães/Skol) Além do Camarote Skol, bem ao lado do motorhome, turma também teve acesso ao trio Skol Pagodão (Foto: Willian Aragão/Skol) Quarteto acompanhou a La Fúria no Campo Grande de cima do trio Skol Pagodão (Foto: Willian Aragão/Skol)

Na verdade, não tinha, MV. A casa-trio foi feita sob medida para quatro pessoas: na parte de baixo, dois quartos com duas camas, além de uma sala com TV. No andar superior, uma varanda aberta com uma geladeira cheia de bebidas e uma cozinha com vista para a rua, separada por um acrílico, que muitos foliões acharam ter relação com o Big Brother Brasil.

“Muita gente passou perguntando se era a Casa de Vidro do BBB, e a gente brincava, dizia que sim, que não podia falar muita coisa”, relembra Ricardo, que assim como o trio acompanhante, se esbaldou. Na estreia na folia em Salvador, curtiram a rua e alguns camarotes, deram entrevistas como celebridades, desfilaram em cima de trio, tudo isso sem esquecer de curtir na rua até umas horas. E o quarteto tem mesmo uma energia fantástica, tomando por base metade da trupe no vídeo abaixo.

Procura-se Lincoln desesperadamente

Mas essa experiência maluca e inesquecível por pouco não vingou. Isso porque, Lincoln não tava lá muito animado com o que parecia ser mais um Carnaval na frente da TV, e resolveu desaparecer.

“Poucos dias antes do resultado da promoção, eu saí do grupo dos meninos e bloqueei todo mundo. Eu pensei: ‘vou ficar em depressão vendo as fotos [do Carnaval]’”, revela o premiado, que já sabia que o trio de amigos estava com passagens compradas para a folia em Pernambuco.

Mas aí, no dia 17, saiu o resultado. Funcionário de um call center, Lincoln foi trabalhar e deixou o celular em casa, desligado. Mais de dez horas se passaram enquanto a Skol tentava localizá-lo, inclusive pelos contatos das redes sociais.

“Natal parou pra me procurar. Todo mundo queria saber onde eu tava. E eu ainda fui pra missa com minha avó, voltei pra casa sem saber de nada. Quando liguei o celular, chega travou de tanta mensagem. Achei que tinha acontecido algo [ruim]. Mas aí vi a mensagem da Skol”, relembra o rapaz. Ao mesmo tempo em que tuitava “Ai Jesus pelo amor de Deus... @skol Eu acordei!!!”, gritava de alegria.

Aí Jesus pelo amor de Deus... @skol Eu acordei!!! — Lincoln Dias (@Lincolnplay) February 17, 2020

Os pais de Lincoln olhavam sem entender, até que ele contou a boa nova e a mãe também entrou na algazarra. Abriu a janela e começou a gritar para a vizinhança no bairro Nova Descoberta, em Natal: “Meu filho vai pro Carnaval de Salvador! Meu filho vai pro Carnaval de Salvador!” Enquanto isso, Lincoln pulava pelado pela casa e a folia não parou mais desde então.

*O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.