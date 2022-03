Um triunfo em seis jogos: Bahia tem aproveitamento de 27,8% como visitante

Jogar como visitante tem sido um problema do Bahia na temporada. Até aqui, o Esquadrão fez seis partidas longe da Arena Fonte Nova, e ganhou apenas uma, um número nada animador. Vale lembrar que o próximo desafio é fora de casa: contra o Atlético de Alagoinhas no Carneirão. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira (2), às 19h15.

O único triunfo do tricolor como visitante em 2022 foi registrado há um mês. Foi no dia 29 de janeiro, quando bateu o Campinense por 3x1, pela Copa do Nordeste. Antes, vinha de empate em 2x2 com o Bahia de Feira. E fechou fevereiro sem qualquer resultado positivo fora dos seus domínios: 1x1 no clássico Ba-Vi e três derrotas seguidas, para Atlético de Alagoinhas (2x1), Fortaleza (3x1) e Juazeirense (1x0).

O aproveitamento como visitante é de apenas 27,8%. A efeito de comparação, o rendimento como mandante é mais que o dobro. Unindo o Nordestão e o Campeonato Baiano, o número como anfitrião na temporada é de 61,1% - em seis duelos, são três triunfos, dois empates e uma derrota.

O desempenho nada animador longe de casa preocupa. Afinal, se ganhasse da Jacuipense no Adauto Moraes, o Bahia podia ter subido ao G4 do Baianão. Mas perdeu e agora se vê mais perto do Z4: são dois pontos de distância para o 9º colocado, o Doce Mel, enquanto o Vitória, que fecha a zona de classificação para a semifinal, aparece três acima.

Assim, melhorar o desempenho como visitante é necessário. Mas a missão não é tão fácil. Esse, inclusive, tem sido um problema constante na vida do técnico Guto Ferreira. Na temporada passada, o treinador comandou o time em 15 duelos, todos pela Série A, sendo sete longe de casa. E o aproveitamento foi ainda pior do que o registrado atualmente: 23,8%. A equipe venceu apenas um jogo, empatou dois e perdeu quatro.

Histórico ruim

Somando todas as partidas, entre 2021 e 2022, a atual passagem Guto Ferreira pelo Bahia tem um rendimento de 61,9% como mandante e de apenas 25,6% como visitante. É a pior performance da equipe fora de casa sob o comando do técnico.

Nas outras duas vezes em que o treinador esteve à frente do Esquadrào, o desempenho longe de Salvador foi melhor - ainda que não sejam números tão bons assim.

A primeira Era Guto no tricolor aconteceu entre 2016 - quando o técnico conquistou o acesso à Série A - e 2017, ano em que o time foi tricampeão da Copa do Nordeste. Durante aquela temporada, o comandante deixou o Bahia para assumir o Internacional.

No total, foram 57 jogos oficiais (e dois amistosos), com aproveitamento de 63,1%. Mas, destes, 30 foram como visitante, com desempenho de 41,1% (oito triunfos, 13 empates e nove derrotas).

Já a segunda passagem aconteceu em 2018 e, mais uma vez, Guto soltou o grito de campeão: levantou a taça do Campeonato Baiano. Acabou sendo desligado em junho daquele ano, após 33 jogos, com 18 triunfos, seis empates e nove derrotas - rendimento de 60,6%.

Foi nessa passagem que o treinador registrou seu melhor número como visitante no comando do Bahia: 44,4% de aproveitamento (venceu seis partidas, empatou duas e perdeu sete, em 15 jogos).

Veja os jogos do Bahia longe da Fonte Nova na temporada: