Rebaixado à segunda divisão nacional e com perdas financeiras consideráveis, o Bahia não foi de vez ao mercado. Apenas cinco reforços foram contratados para o começo desta temporada: os laterais Luiz Henrique, Djalma Silva e Jonathan, e os volantes Rezende e Willian Maranhão.

Apesar disso, o elenco comandado pelo técnico Guto Ferreira está numeroso, porque jogadores foram incorporados do já extinto time de transição, da base e alguns atletas retornaram após empréstimos.

Este episódio faz uma análise do elenco montado pelo Bahia para a temporada 2022. Gabriel Rodrigues, repórter do CORREIO, e Ulisses Gama, repórter do site Bahia Notícias e da rádio Salvador FM, são os convidados da vez.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.