Uma análise do trabalho de Dado Cavalcanti à frente do Vitória

O Vitória vem deixando bastante a desejar neste começo de temporada. O time não embalou, tem o pior ataque do Campeonato Baiano e não depende apenas das próprias forças para se classificar às semifinais. Juntando com o jogo contra o Castanhal, que garantiu a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o rubro-negro entrou em campo oito vezes. Foram dois triunfos, quatro empates, duas derrotas, cinco gols marcados e outros cinco sofridos. O aproveitamento é de 42%.

Os resultados e o futebol pouco empolgante apresentado pelo Vitória deixaram o técnico Dado Cavalcanti sob pressão. A manutenção dele no cargo começa a ser questionada. Este episódio vai analisar o trabalho do treinador na Toca do Leão. O colunista do CORREIO, Gabriel Galo, e o relações públicas e produtor de conteúdo, Leonardo Santiago, são os convidados.

